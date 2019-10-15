«Мы не как Россия»: украинский нападающий прокомментировал выход своей сборной на Евро-2020

Игрок сборной Украины Роман Яремчук по футболу прокомментировал победу своей команды над Португалией и выход в финальную часть Евро-2020. Как сообщает «Телеканал новин 24», Яремчук заявил: «Мы не как Россия — обыграла Шотландию и будет всем рассказывать, что выиграет Евро».

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук, отметившийся голом в ворота Португалии, прокомментировал победу команды. Как передаёт «Телеканал новин 24», украинский футболист признался, что ему пока сложно поверить в то, что сборная Украины вышла на Евро-2020.

«Пока трудно поверить, но мы очень много работали. Спасибо фанам за такую фантастическую поддержку, хочется просто выходить и умирать на поле, доказывать, что мы не хуже Португалии. Всем большое спасибо за поддержку», — заявил спортсмен.

Также игрок считает, что команде нужно относиться спокойно к полученному результату.

«Очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия — обыграла Шотландию и будет всем рассказывать, что выиграет Евро. Выиграли, всё нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно ещё много работать. Если расслабимся, получим пинка», — добавил Яремчук.