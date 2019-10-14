Cyprus Mail: Россия досрочно вышла в финальную часть Евро-2020

Россия обыграла Кипр и досрочно обеспечила своё участие в финальной части Евро-2020. Как пишет Cyprus Mail, голами в составе российской команды отметились Денис Черышев, Магомед Оздоев, Артём Дзюба и Александр Головин.
Россия в гостевом матче выиграла у Кипра со счётом 5:0 и обеспечила своё участие в финальной части Евро-2020. Как пишет Cyprus Mail, Россия вслед за Бельгией и Италией стала третьей командой, которая квалифицировалась на европейское футбольное первенство, в котором примут участие 24 команды.
Россиянам достаточно было завершить матч вничью, но быстрый гол Дениса Черышева открыл путь к седьмой победе в восьми квалификационных играх. Всего через девять минут после начала матча форвард нанёс удар с близкого расстояния. Затем игрок «Валенсии» скинул мяч Магомеду Оздоеву, забившему второй гол на 23-й минуте.
Надежды Кипра на возвращение в игру испарились, когда Константинос Лайфис получил прямую красную карточку на 28-й минуте. Ещё до перерыва из-за травм Кипр потерял двух игроков — сначала поле покинул крайний полузащитник Панайотис Захариу, а затем вратарь Константинос Панайи.
Россия отметилась еще тремя голами. Артём Дзюба сделал счет 3:0, а затем помог Александру Головину забить четвёртый мяч. Черышев установил окончательный счёт.
Россия занимает второе место в группе после Бельгии, которая выиграла все восемь своих матчей. Россия в следующий раз встретится с Бельгией в Санкт-Петербурге 16 ноября.
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