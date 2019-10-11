Daily Telegraph: Россия разгромила беспомощную Шотландию всухую

Сборная России по футболу разгромила беспомощную Шотландию в отборе на Евро-2020 со счётом 4-0. Как пишет The Daily Telegraph, капитан российской сборной Артем Дзюба, один раз попав в перекладину, забил два гола во втором тайме. Ещё по разу отличились Магомед Оздоев и Александр Головин.

Россия разгромила беспомощную Шотландию в отборе на Евро-2020. Как пишет The Daily Telegraph, ещё до начала матча стало известно, что Кипр выиграл у Казахстана в Астане со счетом 2-1, что стало двойным упрёком в адрес шотландцев, кампания которых началась с поражения со счётом 3-0 на том же стадионе, и которые к началу матча с россиянами отставали на четыре очка от киприотов, занимающих в своей группе третье место.



Как продолжает издание, шотландцы выглядели совершенно беспомощными в защите и почти не создавали опасных ситуаций на другой половине поля. Лиам Палмер, который выступал на уровне сборной во второй раз, сменил Стивена О'Доннелла в качестве правого защитника, а левым защитником стал Майкл Девлин, который в текущем цикле сыграл в четырёх матчах за сборную.



Ещё одним дебютантом стал Джон Флек, который занял место в зоне полузащиты между Джоном Макгинном и Каллумом Макгрегором. Перед этим трио находился Оливер Берк, чьими товарищами с флангов были Роберт Снодграсс и Райан Фрейзер.



Берк не сумел полностью проявить себя в этом матче. К концу первого тайма у него появилась надежда на гол в ворота Маринато Гилерме, однако она быстро рассеялась, когда нападающий из клуба «Алавес» не смог реализовать одну из случайных контратак шотландцев.



Первый гол был забит с подачи из угла, когда мяч оказался в девятиметровой зоне, где Чарли Малгрю позволил Дзюбе обойти его и попасть в верхний угол ворот. Голкипер оказался совершенно не защищённым и во время следующей атаки россиян, когда Головин передал мяч Оздоеву, который нанёс мощнейший дальний удар с расстояния около 32 метров.



Но мучения шотландцев на этом не закончились, поскольку Дзюба сумел оформить дубль несмотря на то, что в этот момент рядом с ним было трое шотландцев.