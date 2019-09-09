Skift: Россия открывает двери — Сочи и ЧМ показали Кремлю «мягкую силу» туризма

Несмотря на распад СССР, Россия долгое время оставалась страной, куда праздному туристу попасть было непросто. Но как отмечает Skift, успех Олимпиады в Сочи и ЧМ-2018 дали понять Кремлю, насколько важен туризм в качестве источника «мягкой силы». И теперь, в период напряжённых отношений с Западом, Россия стремится использовать этот источник и упрощает визовый режим для гостей из-за рубежа.

Туристам из-за границы всегда было непросто попасть в Россию — слишком сложный и длительный процесс получения визы гарантировал, что в конечном счёте попадут туда только наиболее мотивированные путешественники, пишет корреспондент Skift Роузи Спинкс. Однако теперь ситуация меняется, и, поскольку Россия хочет по праву считаться глобальной державой и претендовать на иностранные инвестиции, она начинает всё больше открываться для туристов.

Конечно, по словам автора статьи, это логичный шаг, ведь ослабление визового режима влечёт за собой приток туристов, что в свою очередь обеспечивает ускорение темпов экономического роста. Как подчёркивает Спинкс, в период напряжённых отношений с Западом Россия ещё более остро ощущает необходимость продемонстрировать себя неотъемлемой частью глобальных процессов и международного обмена.

По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, в 2018 году Россию посетили 24,6 млн человек. Это внушительный показатель для страны, но он был обеспечен чемпионатом мира по футболу. Для сравнения, в Великобритании было зарегистрировано 38 млн туристов, а в США — 79,6 млн.

«Туризм и геополитическая «мягкая сила» тесно переплетены между собой. Они дают не только деньги, но и определённый уровень признания. Разумеется, благодаря Олимпиаде в Сочи и чемпионату мира в Москве поняли, что привлечение большого количества туристов поможет людям, в конце концов, увидеть, что Россия не нечто непонятное из шпионского фильма 70-х и эпохи холодной войны. Дело не только в том, что люди приезжают туда и тратят свои деньги, а в том, что они уезжают оттуда, унося с собой совершенно другие впечатления о России», — комментирует профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований при Университетском колледже Лондона Марк Галеотти.

Аналитик полагает, что в 2014 году в период проведения сочинской Олимпиады президент Владимир Путин, как и многие в российских службах безопасности, настроенный скептически по отношению к иностранцам, осознал, как много преимуществ для укрепления «мягкой силы» влечёт за собой туризм. Ни во время Олимпийских игр, ни во время ЧМ не произошло никаких крупных неприятных инцидентов, ЦРУ не попыталось использовать спортивные мероприятия для «вербовки русских», и, возможно, именно это помогло Кремлю изменить позицию в плане открытости страны для туристов.

Среди последних мер для привлечения гостей в Россию Роузи Спинкс упоминает упрощённые электронные визы для посещения Калининградской области, которые этим летом стали доступны для граждан 53 государств. В ближайшее время подобную систему планируется ввести и в отношении Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Как объясняет журналистка, подать заявление на электронную визу можно через интернет всего за четыре дня до приезда в Россию. Виза выдаётся бесплатно и действует в течение 30 дней с разрешённым сроком пребывания на территории страны до восьми суток с даты въезда.

Есть основания полагать, что к 2021 году подобная схема с электронными визами будет действовать почти по всей России за исключением стратегически важных зон и военных объектов, отмечает Марк Галеотти. Однако вряд ли всеми этими туристическими привилегиями смогут воспользоваться граждане США, Канады или Великобритании.

Как утверждает Пэдди Блюер из консалтинговой компании Henley and Partners, специализирующейся на программах для миграции через инвестиции, на сегодня в России главным образом действует визовая программа, «основанная на ограничительной политике нежелания впускать в Советский Союз слишком много иностранцев». Это часть «советского наследия» Москвы — и сейчас она пытается решить, что из этого «наследия» оставить, а от чего лучше избавиться.

Однако такая «избирательная либерализация» не лишена определённых рисков для России. Во-первых, к недовольству кругов, обеспечивающих в стране безопасность, большая открытость ведёт к большей уязвимости. Во-вторых, обычно визовые режимы упрощаются в двустороннем режиме: две страны вместе идут на такие меры друг для друга. Однако, по мнению Галеотти, такая общепринятая практика России невыгодна. Кремлю скорее нужны преимущества в плане «мягкой силы» от открытости, а не от уважения за способность гнуть свою жёсткую линию.

Здесь также встаёт вопрос, каких именно туристов хочет привлекать Москва. Как обращает внимание Марк Галеотти, в России огромный неосвоенный туристический рынок и она активно пытается привлечь в него китайцев, однако куда более перспективными были бы туристы с Запада. «Это ещё один пример того, как элита из российских служб безопасности действует не в интересах России», — считает эксперт.

Впрочем, открытость перед Азией тоже приносит свои плоды. Сегодня китайцы в составе туристической группы могут приезжать в Россию без визы. В 2017 году Москва запустила систему электронных виз во Владивостоке для 18 по большей части азиатских стран, включая Китай, Японию и Южную Корею. И туристов действительно становится из года в год больше — для азиатов это хорошая возможность сесть на самолёт и всего через полтора часа прикоснуться к «европейскому образу жизни».

С западными же странами российская визовая политика по большей части отражает политическую реальность. В особенности это касается Великобритании, граждане которой, в отличие от жителей некоторых других стран ЕС, не могут воспользоваться «электронными визами» Москвы.

Но даже и без западных путешественников российскому рынку в этой сфере есть куда расти, чтобы страна, наконец, могла избавиться от своей репутации времён холодной войны, в которую по-прежнему верят многие потенциальные туристы. «И кажется, Россия открывает себя для этого», — заключает Роузи Спинкс.