«Вести» рассказали, как Россия плакала, а Путин отмечал победу Украины 20 лет назад

20 лет назад состоялся матч между футбольными сборными Украины и России, который болельщики в обеих странах не забудут никогда. «Вести» решили вспомнить, что предшествовало «матчу века», как он проходил, а также рассказали, как Владимир Путин отмечал победу украинской сборной.

Сборные Украины и России с момента своего основания провели немало матчей, но два из них стоят особняком — это поединки в отборочном турнире к чемпионату Европы 2000 года. Как вспоминают «Вести», сборные бывших республик СССР сошлись в одной группе, где также играли Франция, Исландия, Армения и Андорра. В Киеве Украина уверенно победила со счётом 3:2, выигрывая по ходу встречи 2:0 и 3:1. Перед последним туром ситуация сложилась таким образом, что в Москве сборные Украины и России решали, кто будет бороться за путёвку на чемпионат Европы, а кто вылетит. Поединок окрестили «матчем века», а легендарным он стал не только для футбольных болельщиков, но и для всех жителей соседних стран.

Как отмечает автор статьи, «ещё до эпохи Владимира Соловьёва и Дмитрия Киселёва российская пропагандистская машина работала исправно». Накануне матча на российских телеканалах крутили анимационный ролик, где украинцев изображали в лубочном стиле, используя хуторянские образы Николая Гоголя. В одной из газет решили обыграть фамилию полузащитника россиян Дмитрия Хохлова, придумав заголовок «Бей, Хохлов, спасай Россию!».

Матч преподносили как важнейшую веху в украинско-российских отношениях. Это была не просто игра, а настоящая война.

Вратарь сборной Украины Александр Шовковский, сыгравший в том матче, вспоминает атмосферу вокруг игры. В своём комментарии он отметил, что это ещё больше мотивировало украинских футболистов.

«Первое, что я хочу сказать, вспоминая об этой игре, это тот жуткий ажиотаж вокруг матча и тот жёсткий прессинг, который Россия создавала. Ролики, которые выходили на их каналах, Доренко с его передачей. Было очень некрасиво. Это дало нам дополнительную мотивацию, дополнительный стимул и повысило градус игры. Если говорить непосредственно о самой игре и о той атмосфере накала, который был до игры, то мы подходили к матчу в более выгодном положении. Непосредственно перед матчем расклад был такой, что победа выводила нас на Евро-2000. Ничейный результат нас также устраивал, если бы Франция не обыграла Исландию», — говорит Шовковский.

К матчу было особое внимание и у властей Украины и России. На трибунах не было Леонида Кучмы, который готовился к президентским выборам. Вместо себя он отрядил в Москву премьер-министра, а также президента Федерации футбола Украины Валерия Пустовойтенко. Компанию ему составил премьер-министр России Владимир Путин, который занял свою должность в августе. Премьеры в России тогда сменялись, как перчатки, но рейтинг Путина в связи с началом второй Чеченской войны уже начал расти. Через пару месяцев он сменит на посту президента Бориса Ельцина.

Валерий Пустовойтенко в комментарии «Вестям» рассказал, что на трибунах тогда собралась вся политическая элита России. Болели и переживали все.

«В VIP-ложе была вся российская элита, члены правительства. Был премьер-министр России Владимир Путин, а также два его предшественника — Юрий Степашин и Евгений Примаков. Также был мэр Москвы Юрий Лужков», — вспоминает Пустовойтенко.

Матч, как и ожидалось, получился нервным, но более-менее равным. В первом тайме хороший момент был у Сергея Реброва, Россия также пыталась атаковать, но безрезультатно. Тренер сборной Украины Йожеф Сабо максимально насытил оборону, а Россия закрыла Андрея Шевченко при помощи персональной опеки.

Всё самое интересное началось на 75-й минуте. Прямо по центру, недалеко от штрафной сборной Украины, английский судья Дэвид Эллерей назначил штрафной. К мячу подошёл Валерий Карпин и пробил прямо в украинскую стенку, которая развалилась. Мяч после рикошета влетел в сетку ворот.

Валерий Пустовойтенко вспоминает, что Россия владела преимуществом. Ничья для Украины тогда казалась хорошим результатом.

«После игры полузащитник сборной России Андрей Тихонов ко мне обратился. Сказал, что неправильно сделали, что меня заменили. Он очень хорошо играл на левом фланге против нашего защитника Олега Лужного. Преимущество, если честно, было очень большое у России», — говорит политик.

Россия отошла назад, а Украина была в растерянности. Впереди совсем ничего не получалось, а из администрации Ельцина главе ОРТ Константину Эрнсту позвонили с просьбой организовать послематчевое поздравление от президента России.

Однако, как отмечает издание, к счастью, никого поздравлять Ельцину не пришлось. После фола на Сергее Мизине у лицевой к мячу подошёл Андрей Шевченко. То, что произошло дальше, помнят все: навес или удар от украинца, а затем невнятная игра российского вратаря на выходе, который залетел с мячом в свои ворота.

«Игра сложилась таким образом, что при довольно интересной, насыщенной моментами игре мы пропустили гол, когда наша стенка развалилась. Мы тоже имели несколько хороших моментов, но в итоге судьбу решил гол, забитый Андреем Шевченко. Не столько забитый Шевченко, а сколько пропущенный Филимоновым. Здесь не столько удар Шевы сыграл, а ошибка Филимонова повлияла. Такие ошибки вратари очень болезненно воспринимают. Конечно, я рад, что ошибка состоялась. Понятно, что мы были довольны результатом, учитывая, что концовка для нас складывалась неблагоприятно», — вспоминает Александр Шовковский.

Примечательно, что в Сети невозможно найти воспоминания Андрея Шевченко об этом матче: он не хочет его комментировать и спустя 20 лет.

После матча вся Украина радовалась, а Россия — грустила. Российские болельщики вспоминают, что их знакомые теряли сознание и плохо себя чувствовали после гола Шевченко, что неудивительно, поскольку российские СМИ настроили болельщиков на этот матч как на настоящую войну, но Россия её проиграла.

Александр Шовковский вспоминает, что в раздевалке был настоящий праздник. Хотя Украина всего лишь заняла второе место в группе, упустив лидерство.

«Не особо помню, что было в раздевалке. Помню, к нам заходила российская делегация с первыми лицами страны. Помню эмоции. Просили, чтобы подошли я и Андрей Шевченко. Помню безумно радостное настроение со стороны украинской стороны. От ничьей были эмоции, как от победы», — сказал Шовковский.

Российские футболисты вспоминают, что в их раздевалке был настоящий траур. Кто-то утверждает, что подбадривал Александра Филимонова, а кто-то уверяет, что нападающий Владимир Бесчастных отчаянно материл вратаря.

Валерий Пустовойтенко рассказал, что после матча он последовал в раздевалки команд. После этого он направился отмечать победу вместе с Владимиром Путиным.

«Мы потом с Путиным зашли в раздевалку к российским футболистам, они почти все плакали. Это было для них горькое поражение. Потом сказали добрые слова, в том числе я. Затем зашли вместе с Путиным в нашу раздевалку. Я пообещал, что игрокам будут премиальные, как за победу, а не ничью. По приезде в Киев сразу все деньги футболисты получили. После этого мы с российским премьером поехали в украинское посольство в Москве и там отмечали нашу победу. Путин с удовольствием отмечал нашу победу тоже», — заявил Пустовойтенко.

Как заключает издание, сборная Украины в Бельгию и Нидерланды поехать летом не смогла: украинцы проиграли в стыковых матчах Словении. Чемпионами стали французы, с которыми Украина дважды сыграла со счётом 0:0.

Этот матч так и остался пока последним между сборными Украины и России. Между собой команды могут встретиться только на крупном турнире. Например, уже следующим летом на чемпионате Европы, на который с большой вероятностью поедут обе команды.