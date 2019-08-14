«Рашка нам не братья»: украинцы ответили «футболисту-предателю» Ракицкому на его пост о России

Пост в Instagram футболиста Ярослава Ракицкого вызвал гнев у украинских пользователей интернета. Как передаёт «Апостроф», украинский защитник выложил публикацию, в котором его одноклубник Артем Дзюба называет Россию и Украину братьями.

Украинский защитник Ярослав Ракицкий, который зимой перешёл из донецкого «Шахтёра» в санкт-петербургский «Зенит», вызвал гнев украинских пользователей интернета. Как передаёт «Апостроф», футболист выложил пост в Instagram, в котором его одноклубник Артем Дзюба называет Россию и Украину братьями.

«Когда-то это всё закончится. Вера в мирное небо», — подписал пост Ракицкий, прикрепив видео с собой и Дзюбой.

«Рашка нам не братья», «Мы ими никогда не были и уже точно не станем», «Братья не оккупируют территорию братьев и не разжигают войну», «Кубань — Украина», «Какие братья, вы серьёзно? если бы были братья, то не убивали бы наших парней на передовой», «Россия никогда не будет братом Украине», «Никогда мы не будем братьями, после всего, что вы сделали с Украиной», — написали пользователи интернета под постом Ракицкого.