«Рашка нам не братья»: украинцы ответили «футболисту-предателю» Ракицкому на его пост о России

Пост в Instagram футболиста Ярослава Ракицкого вызвал гнев у украинских пользователей интернета. Как передаёт «Апостроф», украинский защитник выложил публикацию, в котором его одноклубник Артем Дзюба называет Россию и Украину братьями.
Украинский защитник Ярослав Ракицкий, который зимой перешёл из донецкого «Шахтёра» в санкт-петербургский «Зенит», вызвал гнев украинских пользователей интернета. Как передаёт «Апостроф», футболист выложил пост в Instagram, в котором его одноклубник Артем Дзюба называет Россию и Украину братьями.
«Когда-то это всё закончится. Вера в мирное небо», — подписал пост Ракицкий, прикрепив видео с собой и Дзюбой.
«Рашка нам не братья», «Мы ими никогда не были и уже точно не станем», «Братья не оккупируют территорию братьев и не разжигают войну», «Кубань — Украина», «Какие братья, вы серьёзно? если бы были братья, то не убивали бы наших парней на передовой», «Россия никогда не будет братом Украине», «Никогда мы не будем братьями, после всего, что вы сделали с Украиной», — написали пользователи интернета под постом Ракицкого.
Московские власти предложили организаторам акции 25 августа провести митинг на проспекте Академика Сахарова без шествия по бульварам. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на первого замглавы Департамента региональной безопасности Москвы Василия Олейника.
Американский боец смешанного стиля Нейт Диас заявил, что ему нет смысла выходить в октагон с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и нигерийцем Камару Усманом.
Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер прокомментировала заявление американского посла в Германии Ричарда Гренелла о намерении США вывести часть своих военных с немецкой территории.
Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что необходимо срочно провести переговоры с Россией по продлению контракта, касающегося транзита газа через территорию Украины.
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление постпреда Великобритании в ООН Карен Пирс об «отчаянном положении» украинских граждан в Крыму и якобы отсутствии у них доступа к базовым социальным услугам.
В Краснодарском крае правоохранители задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в том, что напал на сотрудницу тира в Анапе и разбил ей голову ружьём. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин в беседе с радио Sputnik оценил решение Торгового представительства США отложить до 15 декабря введение пошлин в размере 10% на некоторые категории товаров, импортируемых из Китая.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по промышленности, председатель Челябинского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг в беседе с URA.RU прокомментировал предложение запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Народный артист СССР Армен Джигарханян, об экстренной госпитализации которого заявили СМИ, проходит плановую профилактику, острых заболеваний у него нет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на друга артиста Артура Согомоняна.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал предложение обновить правила дорожного движения из-за электросамокатов, сегвеев и моноколёс.
Заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев в беседе с Nation News прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Пакистана Мехмудом Куреши заявил о необходимости деэскалации напряжённости с Индией. Об этом сообщает МИД России.
Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) официально больше не существует.
Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею украинской Госгидрографии создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов, включая российские, во все крымские порты.