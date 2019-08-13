Вести: украинским боксёрам предложили ехать на чемпионат в Россию за свой счёт

Федерация бокса Украины не планирует отправлять официальную делегацию на чемпионат мира, который пройдёт в российском Екатеринбурге. Однако, как пишут «Вести», пресс-атташе Федерации бокса Украины Александр Подаваленко заявил, что если найдутся спортсмены, которые захотят поехать на ЧМ за свой счёт, они вправе это сделать.
В российском Екатеринбурге с 7 по 15 сентября пройдёт чемпионат мира по боксу. Это будет последнее соревнование столь высокого уровня перед Олимпийскими играми в Токио 2020 года. И, как пишут «Вести», накануне стало известно, что сборная Украины не примет участие в важнейшем соревновании.
Как напоминает издание, чемпионаты мира по любительскому олимпийскому боксу проходят с 1974 года. И если до ЧМ-1986 они проводились раз в четыре года, аккурат посередине олимпийского цикла, то с 1989-го стали проводиться раз в два года по нечётным годам. Таким образом, график соревнований в мировом боксе стал плотнее, а турниры мирового первенства теперь проводятся дважды между олимпиадами.
В нынешнем цикле, спустя год после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, мировое первенство прошло в немецком Гамбурге и запомнилось блистательной победой украинца Александра Хижняка, который ранее в том же году выиграл чемпионат Европы в Харькове. Хижняк сейчас является лучшим боксёром мира в весовой категории до 75 кг, что он лишний раз подтвердил в июне, на II Европейских играх в Минске, и ещё одни соревнования в Екатеринбурге ему бы совсем не помешали.
Однако, как отмечает издание, пресс-атташе Федерации бокса Украины Александр Подаваленко заявил: «Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, точно принимать участие в чемпионате России не будут».
Однако он добавил, что если найдутся спортсмены, которые захотят поехать на ЧМ за свой счёт, они вправе это сделать. Кроме того, руководитель пресс-службы отметил: «Официальную делегацию Федерация бокса Украины на чемпионат мира отправлять не планирует».
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