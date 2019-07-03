Daily Mail: WADA заподозрило в нарушениях 298 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нашло «особенно подозрительными» допинг-пробы 298 российских спортсменов. К настоящему моменту специалисты организации отправили первую часть проверенных данных различным спортивным федерациям, которые смогут оценить доказательства и начать дела о нарушении антидопинговых правил в отношении конкретных атлетов, пишет Daily Mail.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA), базирующееся в Монреале, заподозрило в «жульничестве» 298 российских спортсменов. Их анализы вызвали у специалистов международной организации «наибольшие сомнения», пишет Daily Mail.
Представители WADA основывались в своих исследованиях на данных московской лаборатории. Они были получены в начале года в рамках сделки, призванной восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), поясняет издание.
К настоящему моменту специалисты WADA проанализировали 150 из 578 допинг-проб, то есть образцы 40 из 298 россиян. Первую часть проверенных данных агентство отправило различным спортивным федерациям, которые смогут оценить доказательства и открыть дела о нарушении антидопинговых правил в отношении конкретных атлетов, отмечает издание.
В официальном заявлении представители WADA подчеркнули, что им «понадобиться определённое время», чтобы передать новые пакеты с доказательствами управляющим органам. Вместе с тем они пообещали расследовать все приоритетные дела российских спортсменов до конца текущего года, обращает внимание Daily Mail.
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