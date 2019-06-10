Daily Mail: из-за решения IAAF российские легкоатлеты продолжат выступать под нейтральным флагом
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение российских спортсменов. Это означает, что представители «дискредитированной страны» не смогут принимать участие в международных чемпионатах под своим флагом, пишет Daily Mail.
Издание напоминает, запрет в отношении России начал действовать с ноября 2015 года, когда были выявлены «доказательства причастности государства к использованию допинга». После этого российская сторона удовлетворила несколько критериев для своего восстановления: покрыла судебные издержки IAAF в размере £2,5 млн и предоставила часть запрошенной информации из московских антидопинговых лабораторий.
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