Daily Mail: из-за решения IAAF российские легкоатлеты продолжат выступать под нейтральным флагом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) решила не восстанавливать в правах Россию, отстранённую от соревнований в ноябре 2015 года из-за обвинений в применении допинга, пишет Daily Mail. По словам издания, продление запрета означает, что российские спортсмены продолжат выступать под нейтральным флагом.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение российских спортсменов. Это означает, что представители «дискредитированной страны» не смогут принимать участие в международных чемпионатах под своим флагом, пишет Daily Mail.

Издание напоминает, запрет в отношении России начал действовать с ноября 2015 года, когда были выявлены «доказательства причастности государства к использованию допинга». После этого российская сторона удовлетворила несколько критериев для своего восстановления: покрыла судебные издержки IAAF в размере £2,5 млн и предоставила часть запрошенной информации из московских антидопинговых лабораторий.

Тем не менее «изгнание» страны продолжается. Несмотря на то что вопрос о её восстановлении выносился на голосование уже 11 раз в течение трёх с половиной лет, подчёркивает британский таблоид.

Продление отстранения произошло на фоне новых обвинений в адрес россиян. В этом месяце появились сообщения, что два тренера, которых должны были отстранить за использование запрещённых препаратов, продолжают готовить спортсменов. Кроме того, The Sunday Times опубликовала статью, в которой утверждается, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) «фабриковала» данные о прыгуне в высоту Даниле Лысенко. Правдивость этих сведений расследует антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit, отмечает Daily Mail.

Председатель рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен заявил, что его группа приняла к сведению недавние сведения. По его словам, в свете этих обвинений возникают сомнения, что российская ассоциация способна бороться с допингом и принять декларируемую ею новую антидопинговую культуру.

«Последний шанс» на восстановление появится у России незадолго до международного чемпионата в Дохе. Открытие этих соревнований состоится 28 сентября, заключает Daily Mail.