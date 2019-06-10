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Daily Mail: из-за решения IAAF российские легкоатлеты продолжат выступать под нейтральным флагом

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) решила не восстанавливать в правах Россию, отстранённую от соревнований в ноябре 2015 года из-за обвинений в применении допинга, пишет Daily Mail. По словам издания, продление запрета означает, что российские спортсмены продолжат выступать под нейтральным флагом.
Daily Mail: из-за решения IAAF российские легкоатлеты продолжат выступать под нейтральным флагом
Reuters

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение российских спортсменов. Это означает, что представители «дискредитированной страны» не смогут принимать участие в международных чемпионатах под своим флагом, пишет Daily Mail.     

Издание напоминает, запрет в отношении России начал действовать с ноября 2015 года, когда были выявлены «доказательства причастности государства к использованию допинга». После этого российская сторона  удовлетворила несколько критериев для своего восстановления: покрыла судебные издержки IAAF в размере £2,5 млн и предоставила часть запрошенной информации из московских антидопинговых лабораторий.

Тем не менее «изгнание» страны продолжается. Несмотря на то что вопрос о её восстановлении выносился на голосование уже 11 раз в течение трёх с половиной лет, подчёркивает британский таблоид.
 
Продление отстранения произошло на фоне новых обвинений в адрес россиян. В этом месяце появились сообщения, что два тренера, которых должны были отстранить за использование запрещённых препаратов, продолжают готовить спортсменов. Кроме того, The Sunday Times опубликовала статью, в которой утверждается, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) «фабриковала» данные о прыгуне в высоту Даниле Лысенко. Правдивость этих сведений расследует антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit, отмечает Daily Mail.
 
Председатель рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен заявил, что его группа приняла к сведению недавние сведения. По его словам, в свете этих обвинений возникают сомнения, что российская ассоциация способна бороться с допингом и принять декларируемую ею новую антидопинговую культуру.
 
«Последний шанс» на восстановление появится у России незадолго до международного чемпионата в Дохе. Открытие этих соревнований состоится 28 сентября, заключает Daily Mail.  
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Daily Mail Великобритания Европа
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