Sunday Times: Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио

Российскую сборную могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Японии якобы из-за помощи спортивных чиновников в уклонении от допинг-теста, сообщает The Sunday Times. По данным британской газеты, в прошлом году легкоатлет Данил Лысенко пропустил обязательные тесты и предоставил фальсифицированные документы о тяжёлой болезни, которая не позволила ему вовремя назначить встречу с допинг-офицером.

Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020 из-за того, что высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации лёгкой атлетики) якобы помогли Данилу Лысенко, победителю чемпионата мира по лёгкой атлетике в помещении и главного претендента на олимпийское золото, оправдать пропуск допинг-тестов, пишет The Sunday Times.

По информации издания, в прошлом году 22-летний спортсмен не проинформировал допинг-офицеров о своём местонахождении для прохождения теста, за что ему могла грозить дисквалификация. Тогда для него подготовили справки, согласно которым он тяжело болел и был неспособен указать свой адрес. Однако, рассказывает The Sunday Times, в ходе расследования выяснилось, что спортсмен предоставил фальшивые документы из несуществующей больницы. «Клиника была полностью выдуманной — от регистрационных номеров до фальшивых имен врачей и липовых документов. Здесь нет клиники», — приводит британская газета слова своего источника.

Специальная организация, которой поручено провести расследование, собрала данные с компьютеров и электронного оборудования в штаб-квартире ВФЛА, а в апреле Дмитрий Шляхтин, глава федерации, присутствовал на допросе в Монако. По мнению источника газеты, если обвинения будут доказаны, российских спортсменов неизбежно ждёт отстранение от Олимпиады в Токио.

Как напоминает The Sunday Times, три года назад легкоатлетам из России запретили участвовать в международных соревнованиях (включая Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро) из-за обвинений в том, что допинг поддерживался в России на государственном уровне. Ожидалось, что до конца года Международная ассоциация лёгкоатлетических федераций (IAAF) снимет этот запрет, однако теперь его могут продлить.

Очередные санкции «приведут в бешенство» Путина, для которого спорт является важнейшей частью российской пропаганды на международной арене, считает британская газета. Недавно президент велел Олимпийскому комитету убедиться, что сборная России будет допущена к Играми в Токио. Угроза отстранения российских спортсменов от Олимпиады второй раз подряд, по мнению издания, поставила Путина перед новыми унижениями, связанными с затянувшимся допинг-скандалом.

Как и его советские предшественники, глава России тратит огромные суммы на поддержание спортивного престижа страны и проведение крупнейших спортивных мероприятий — по его расчётам, это воспитывает национальную гордость, которая в сочетании с агрессивной внешней политикой способствует росту популярности президента у населения. Однако эта стратегия дала трещину после того, как в 2015 году Россию обвинили в крупномасштабных махинациях с допинг-пробами.

Издание отмечает, что Данила Лысенко входил в ограниченное число спортсменов, которым позволили соревноваться под нейтральным флагом. В этом статусе он завоевал серебро на чемпионате мира в 2017 году в Лондоне, а в прошлом году — золото по прыжкам в высоту на чемпионате мира в помещении в Бирмингеме. Успехи молодого легкоатлета сделали его героем российской политической элиты, что подтверждают выложенные в Instagram фото с Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым и Виталием Мутко. По словам Лысенко, о его деле распространяются ложные слухи, однако он не может обсуждать детали обвинений, пока идёт расследование. Ранее он заявил, что пропустил допинг-тесты из-за «поверхностного» к ним отношения и сожалеет об этом.