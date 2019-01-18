Telegraph: глава WADA назвал «крупным прорывом» получение данных московской антидопинговой лаборатории

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В Чёрном море обнаружили немецкую подлодку времён войны
В Чёрном море была обнаружена немецкую подлодку U-23 времён Второй мировой войны
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Кубинские ученые рассматривают два возможных падения метеоритов
Министр науки, технологий и окружающей среды Кубы Эльба Роса заявила, что кубинские учёные в настоящее время рассматривают два возможных падения метеоритов в стране.
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Корабли ВМФ России начали получать системы, ослепляющие противника
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») начал поставки в интересах Военно-морского флота (ВМФ) России станций визуально-оптических помех 5П-42 «Филин».
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В посольстве рассказали о состоянии задержанных на Кабо-Верде россиян
В посольстве России в Кабо-Верде рассказали о состоянии задержанных российских моряков.
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МИД Польши прокомментировал публикацию о размещении в Европе ядерных ракет
В польском МИД прокомментировали интервью главы внешнеполитического ведомства Яцека Чапутовича немецкому Der Spiegel.
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В Северной Ирландии в инцидентах со стрельбой пострадали два человека
В городе Лондондерри в Северной Ирландии в двух разных местах произошла стрельба, в результате пострадали два человека.
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На Украине зарегистрировали партию «Оппозиционная платформа — За жизнь»
Минюст Украины официально зарегистрировал партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом сообщается на сайте партии.
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В сети появился трейлер нового «Форсажа»
На официальном YouTube-канале «Fast & Furious» появился трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу».
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Число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 115
В Бразилии в штате Минас-Жерайс, по последним данным, в результате прорыва плотины, принадлежащей горнодобывающей компании, погибли 115 человек. Об этом информирует Globo со ссылкой на местные власти.
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Могерини вновь призвала Тачи отменить пошлины на товары из Сербии
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини вновь заявила главе непризнанного государства Косово Хашиму Тачи в ходе телефонного разговора о необходимости отмены пошлин на товары из Сербии.
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В ЦПВС рассказали о нарушениях режима прекращения огня в Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики незаконных вооружённых формирований в течение суток обстреливали населённые пункты в провинциях Хама и Алеппо.
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В Буэнос-Айресе при пожаре в гостинице пострадали 42 человека
В Буэнос-Айресе в результате пожара в гостинице пострадали 42 человека, среди них восемь несовершеннолетних.
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В США освободили задержанную актрису Ирину Усок
Задержанная в США российская актриса Ирина Усок была освобождена до следующего заседания по её делу, которое назначено на 20 марта. Об этом проинформировали в генконсульстве России в Нью-Йорке.
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Додон вернулся из Москвы в Кишинёв российским спецбортом
Президент Молдавии Игорь Додон, задержавшийся в Москве из-за нелётной погоды в Кишинёве, возвращался в молдавскую столицу на самолёте, который ему предоставило российское руководство.
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«Чикаго Буллз» отчислил Кармело Энтони
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» отчислил форварда Кармело Энтони из состава команды.
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«Зенит» объявил о переходе Азмуна из «Рубина»
Санкт-петербургский «Зенит» объявил о трансфере иранского нападающего казанского «Рубина» Сердара Азмуна.
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Посольство: власти Кубы считают метеорит причиной взрыва на западе страны
Пресс-атташе российского посольства на Кубе Заурбек Макаев заявил, что, по мнению властей Кубы, взрыв на западе республики мог произойти вследствие падения метеорита. Об этом сообщает РИА Новости.
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Адвокат прокомментировал сообщения о задержании в США актрисы Усок
Адвокат Сергей Жорин в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о задержании правоохранительными органами в США актрисы Ирины Усок.
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Дирк Новицки и Дуэйн Уэйд приглашены на Матч всех звёзд НБА
Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер сообщил, что форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки и защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд получили специальное приглашение на Матч всех звёзд 2019 года.
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Эксперт объяснил заявление Трампа по приостановке ДРСМД
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин в беседе с радио Sputnik объяснил заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты 2 февраля приостановят выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Пелоси раскритиковала решение администрации Трампа по ДРСМД
Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что решение администрации президента страны Дональда Трампа приостановить выполнение ДРСМД «создаёт неприемлемые риски».
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Обладатель Кубка Стэнли Верметт завершил карьеру после 14 сезонов в НХЛ
Канадский хоккеист Антуан Верметт объявил о завершении профессиональной карьеры после 14 сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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СМИ: На западе Кубы произошёл мощный взрыв
На западе Кубы в провинции Пинар-дель-Рио зафиксировали мощный взрыв, который был слышен в нескольких муниципалитетах региона. Об этом информирует агентство ACN.
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В Венесуэле заявили о планах США колонизировать страну
Соединённые Штаты готовят колонизацию Венесуэлы путём военного переворота, заявил постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада.
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Посольство России призвало Лондон помочь вернуть США к переговорам по ДРСМД
Посольство России в Лондоне призвало власти Великобритании оказать содействие для возвращения США к переговорам о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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МЧС предупредило о гололёде и тумане в Москве
ГУ МЧС по Москве предупредило о том, что в российской столице в ближайшее время ожидаются гололёд и туман. Об этом сообщается на сайте спасательного ведомства.
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Эксперт прокомментировал возобновление расследования причин гибели группы Дятлова
Криминалист кандидат химических наук Юрий Воронков в беседе с радио Sputnik прокомментировал возобновление расследования причин гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.
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В Москве покажут фильмы с участием Ирины Муравьёвой в честь юбилея актрисы
В Москве состоится ретроспектива фильмов с участием Ирины Муравьёвой в честь юбилея актрисы, сообщает НСН.
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«Зенит» объявил о переходе футболиста «Бока Хуниорс» Барриоса
Санкт-петербургский «Зенит» объявил о трансфере колумбийского полузащитника аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Вильмара Барриоса.
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Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram
Проблемы в работе Telegram наблюдаются в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.
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«Кардифф» хотел приобрести Дзюбу взамен пропавшего Салы
Футбольный функционер Юрий Белоус рассказал, что «Кардифф Сити» предпринял попытку приобрести форварда «Зенита» Артёма Дзюбу после пропажи аргентинского форварда Эмилиано Салы.
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Обвиняемого в убийстве студентки-модели в Оренбурге заключили под стражу на два месяца
В Оренбурге избрали меру пресечения в отношении местного жителя, обвиняемого по статьям «Изнасилование» и «Убийство». Об этом сообщает RIA56.
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Эксперт объяснил заявление Трампа по ДРСМД
Действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук, генерал-майор в отставке, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Дворкин в беседе с НСН объяснил заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты 2 февраля приостановят выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Постпред России при ЕС призвал не допустить войны в Венесуэле
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что для избежания гражданской войны в Венесуэле необходим диалог. Об этом сообщает РИА Новости.
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МИД России назвал голословной критику США по контролю над вооружениями
Министерство иностранных дел России заявило, что критика со стороны США по поводу выполнения российских обязательств в области контроля над вооружениями является абсолютно голословной.
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МОК не будет требовать от Ухова и Школиной вернуть медали ОИ, пока не истечёт срок обжалования
В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что не намерены требовать от российских легкоатлетов Ивана Ухова и Светланы Школиной вернуть медали Олимпийских игр 2012 года раньше, чем истечёт срок обжалования наложенной на них дисквалификации.
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Пенс призвал Мадуро «не испытывать решимость» США
Вице-президент США Майк Пенс призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро «не испытывать решимость» Вашингтона и уйти в отставку.
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ЦСКА обыграл «Будучность» в матче баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА одержал победу над черногорской «Будучностью» в матче 21-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
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В IAAF заявили, что дисквалификация 12 россиян не отразится на процессе восстановления ВФЛА
В пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) заявили, что дисквалификация 12 российских легкоатлетов за нарушение антидопинговых правил не повлияет на процесс восстановления статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
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На Украине зарегистрировали рекордное число кандидатов в президенты
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 28 кандидатов на пост президента, что является рекордным показателем за всю историю страны.
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Валентину Березуцкую похоронят на Хованском кладбище
Заслуженная артистка России Валентина Березуцкая будет похоронена в субботу, 2 февраля, на Хованском кладбище Москвы. Об этом сообщил РИА Новости внук актрисы Владимир Фолькман.
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«Торпедо» прервало семиматчевую победную серию «Локомотива» в КХЛ
Нижегородское «Торпедо» одержало победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В Госдуме прокомментировали запрет Киева ввозить ещё 13 книжных изданий из России
Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с ФАН прокомментировал запрет Киева ввозить ещё 13 книжных изданий из России.
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В ДНР сообщили о задержании трёх причастных к терактам диверсантов
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о задержании трёх завербованных СБУ диверсантов, причастных к серии терактов и диверсий на территории ДНР.
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Спасатели предупредили об аномальных морозах в Челябинской области с 4 февраля
Спасатели предупредили об аномальных морозах в Челябинской области с понедельника, 4 февраля. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
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В Курганской области вынесли приговор по делу о хищении средств подопечных дома-интерната для престарелых
В Курганской области вынесли приговор по делу о хищении средств подопечных Лесниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
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В Подмосковье планируют установить 15 тысяч видеокамер в 2019 году
В Московской области планируют установить 15 тыс. видеокамер в 2019 году, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Дмитрия Пестова.
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Бывший тренер «Спартака» возглавил минское «Динамо»
Бывший тренер московского «Спартака» Роман Пилипчук назначен главным тренером минского «Динамо».
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Трамп заявил о желании заключить новый ракетный договор
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новое соглашение взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Касаткина призналась, что заболела накануне матча со Звонарёвой
Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала своё поражение от соотечественницы Веры Звонарёвой в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy.