Telegraph: глава WADA назвал «крупным прорывом» получение данных московской антидопинговой лаборатории

Агентство WADA подтвердило получение данных московской антидопинговой лаборатории, пишет The Daily Telegraph. Глава организации Крейг Риди назвал случившееся «крупным прорывом для чистого спорта».

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило об успешном получении данных московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в центре российского допингового скандала, пишет The Daily Telegraph.

Президент WADA Крейг Риди назвал произошедшее «крупным прорывом для чистого спорта» после того, как данные были извлечены с различных серверов лаборатории и направлены в агентство для проведения анализа.

Между тем, как отмечает издание, официальные лица WADA ранее уже заявляли о том, что России просто так не сойдёт с рук невыполнение требований организации в положенный срок, то есть до 31 декабря прошлого года. Именно до этой даты Москва должна была предоставить полный доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.

В сентябре 2018 года санкции, действовавшие против Российского антидопингового агентства (РУСАДА), были сняты при условии, что экспертам WADA предоставят возможность извлечь необходимые данные, напоминает издание.