Libération: визит WADA в Россию — последний шанс выйти из кризиса

Приезд специалистов Всемирного антидопингового агентства в Россию 9 января для сбора данных Московской лаборатории станет последним шансом урегулировать кризис между Москвой и международной организацией, пишет Libération. Как напоминает газета, прошлый визит экспертов в Москву окончился неудачей, поскольку доступа в лабораторию специалисты так и не получили.

«Визит последней надежды?» — таким вопросом задаётся Libération накануне повторной поездки специалистов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Россию с целью сбора данных Московской лаборатории, намеченной на 9 января. Как напоминает издание, прошлая попытка получить доступ к данным закончилась для WADA неудачей, что привело к новому кризису между Россией и антидопинговой службой.

В теории Россия и её антидопинговое агентство РУСАДА рискуют попасть под новые санкции со стороны международной инстанции, требовавшей предоставления данных до 31 декабря, однако исполнительный комитет WADA не намерен принимать решения как минимум до следующей недели, отмечает газета. Это открывает дорогу для новых «неожиданных поворотов», в особенности, если поездка в российскую столицу международных экспертов увенчается успехом.

По словам руководителя WADA Крейга Риди, агентству РУСАДА необходимо «предоставить все возможности», даже притом, что «мы продолжаем действовать с учетом того, что дедлайн 31 декабря был пропущен со всеми вытекающими последствиями».

«Если миссия добьется успеха и получит доступ к данным, это может вывести нас из длительного тупика», — добавил глава Всемирного антидопингового агентства.

По мнению газеты, ставки России в этом деле высоки, поскольку c 2015 она находится под санкциями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), согласно которым российские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях только под нейтральным флагом. 4 декабря минувшего года IAAF продлила санкции в отношении России, потребовав нового сбора контрольных данных в Московской лаборатории.

«В то же время WADA показало себя более снисходительным и сговорчивым, сняв санкции с РУСАДА 20 сентября прошлого года», — отмечает газета. Эта «протянутая рука» в сторону России привела к шквалу критики в адрес всемирного антидопингового агентства и очередным сомнениям в его надёжности в деле борьбы с допингом во всём мире. Представители WADA в свою очередь заявили, что снятие санкций даст агентству возможность настаивать на получении данных из Московской антидопинговой лаборатории, которые, в свою очередь, позволят WADA начать дисциплинарные разбирательства в отношении российских спортсменов.

Как напоминает издание, прошлый визит специалистов WADA в Россию также закончился для всемирного агентства скандалом. После того, как российская сторона отказалась обеспечить экспертам доступ в лабораторию, высказав сомнение в качестве используемого ими оборудования, многие требовали немедленного восстановления санкций в отношении РУСАДА, на что WADA ответило отказом.

«За последние 3 месяца … была проведена большая организационная работа по предоставлению данных московской лаборатории. Это потребовало согласования большого количества процедурных вопросов, в том числе перечня используемого оборудования. На данный момент все технические вопросы урегулированы», — заявил на этот счёт министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.