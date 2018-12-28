DT: глава РУСАДА попросил Путина пустить международных экспертов в лабораторию

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус записал видеообращение к Владимиру Путину, в котором он просит предоставить экспертам WADA доступ к данным московской лаборатории. Как напоминает Daily Telegraph, Россию восстановили в правах в мире спорта, но с условием, что до конца года она передаст все материалы инспекторам — чего так и не было сделано.

Глава РУСАДА попросил Владимира Путина положить конец проблемам московской антидопинговой лаборатории и предупредил, что Россия находится «у края пропасти», и ей грозит новое исключение из мира спорта, пишет Daily Telegraph.



Всемирное антидопинговое агентство в сентябре восстановило РУСАДА в правах с условием, что до конца года Россия передаст ему все данные своей московской лаборатории. Однако когда инспекция WADA прибыла в Россию, ей было отказано в доступе к информации. Это послужило поводом для новых призывов снова отстранить РУСАДА.



«Мы находимся у края пропасти, и я прошу вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов, — обратился в видеопослании к российскому президенту глава российского антидопинга Юрий Ганус. — Доверие очень сложно возвращать, когда призраки прошлого удерживают наше движение вперёд. Данная ситуация не может больше продолжаться, она требует срочного разрешения».



С предостережением выступила и российская чемпионка Елена Исинбаева, которая назвала ситуацию «близкой к критической».



В WADA утверждают, что комиссия находится в ожидании и готова приступить к сбору данных, если проблема будет разрешена.



Когда Всемирное антидопинговое агентство вновь допустило российских спортсменов к соревнованиям после трёхлетней дисквалификации, его многие резко критиковали. Теперь же его эксперты готовят отчёт о том, почему их миссия провалилась, и собираются представить его на заседании независимого комитета 14 января, когда статус России снова будет на рассмотрении, напоминает Daily Telegraph.