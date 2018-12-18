DLF: доверие восстановлено — Россия выполнила последнее требование WADA

Российское антидопинговое агентство выполнило последнее требование WADA, сообщает немецкая радиокомпания Deutschlandfunk. С разрешения Москвы эксперты Всемирного антидопингового агентства прибыли в столицу России, чтобы осмотреть московскую лабораторию и проверить сохранённые допинг-пробы российских спортсменов.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выполнило последнее требование Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает журналистка Deutschlandfunk Кристине Ауэрбах в статье на сайте немецкой радиокомпании.

Пятеро сотрудников WADA прибыли в столицу России, чтобы осмотреть московскую лабораторию и проверить сохранённые допинг-пробы российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, поясняет Ауэрбах.

«Это решающий шаг после восстановления в правах Российского антидопингового агентства, — констатирует журналистка Deutschlandfunk. — Полный доступ к московской лаборатории и хранящимся в ней данных — ключевой фактор для повторного признания РУСАДА. Дисквалификация агентства длилась целых три года».

«Мы довольны тем, что мы сделали ещё один шаг в этом направлении», — заявил, в свою очередь, генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли.

После скандала, который «потряс мир спорта», Российское антидопинговое агентство изменило структуру и произвело смену персонала. «Начать же с нового листа» пообещал в свое время новоиспечённый глава РУСАДА Юрий Ганус, напоминает автор статьи Кристине Ауэрбах.

«Мы должны и дальше усердно работать. Делать это должна вся российская спортивная система. Нам, однако, вновь доверяют», — подчеркнул ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства.

И судя по всему, Всемирное антидопинговое агентство действительно «вновь доверяет» России, отмечает журналистка немецкой радиокомпании. Как заявили в сентябре в WADA, уже тогда РУСАДА работало согласно предписаниям, уточняет Ауэрбах.