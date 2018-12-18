DLF: доверие восстановлено — Россия выполнила последнее требование WADA

Российское антидопинговое агентство выполнило последнее требование WADA, сообщает немецкая радиокомпания Deutschlandfunk. С разрешения Москвы эксперты Всемирного антидопингового агентства прибыли в столицу России, чтобы осмотреть московскую лабораторию и проверить сохранённые допинг-пробы российских спортсменов.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выполнило последнее требование Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает журналистка Deutschlandfunk Кристине Ауэрбах в статье на сайте немецкой радиокомпании.
Пятеро сотрудников WADA прибыли в столицу России, чтобы осмотреть московскую лабораторию и проверить сохранённые допинг-пробы российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, поясняет Ауэрбах.
«Это решающий шаг после восстановления в правах Российского антидопингового агентства, — констатирует журналистка Deutschlandfunk. — Полный доступ к московской лаборатории и хранящимся в ней данных — ключевой фактор для повторного признания РУСАДА. Дисквалификация агентства длилась целых три года».
«Мы довольны тем, что мы сделали ещё один шаг в этом направлении», — заявил, в свою очередь, генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли.
После скандала, который «потряс мир спорта», Российское антидопинговое агентство изменило структуру и произвело смену персонала. «Начать же с нового листа» пообещал в свое время новоиспечённый глава РУСАДА Юрий Ганус, напоминает автор статьи Кристине Ауэрбах.
«Мы должны и дальше усердно работать. Делать это должна вся российская спортивная система. Нам, однако, вновь доверяют», — подчеркнул ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства.
И судя по всему, Всемирное антидопинговое агентство действительно «вновь доверяет» России, отмечает журналистка немецкой радиокомпании. Как заявили в сентябре в WADA, уже тогда РУСАДА работало согласно предписаниям, уточняет Ауэрбах.
Результаты исследования холдинга «Ромир» показали, что объём свободных денег у жителей России в ноябре 2018 года увеличился на 8,4% по отношению к октябрю, составив 23,2 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинскую резолюцию о «милитаризации Крыма» поддержала только треть членов Генассамблеи ООН, поэтому реакция Киева на её принятие вызывает удивление.
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что совет директоров Международного валютного фонда одобрил предоставление Киеву финансовой помощи в размере $3,9 млрд на 14 месяцев. Об этом он написал в своём Twitter.
Российский форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями от своего визита на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
В Калининградской области собрано более 140 млрд рублей налогов, сборов и других обязательных платежей, администрируемых налоговыми органами, в январе — ноябре 2018 года. Это на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное УФНС.
Государственная служба статистики Украины сообщает, что в январе — октябре 2018 года отрицательное сальдо внешней торговли Украины увеличилось на 66,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Политолог Александр Асафов прокомментировал RT заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что США по двусторонним каналам на высоком политическом уровне подтвердили российской стороне, что решение выйти из Договора РСМД является окончательным.
Команда из Ленинградской области победила в финале международного конкурса детских инженерных команд ICET-2018 в направлении «Космическая станция», сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Россия неукоснительно соблюдает ДРСМД, правовое обоснование США для приостановки выполнения соглашения несостоятельно. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.