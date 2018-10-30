Independent: Британия и ещё 17 стран призвали реформировать WADA после «спорного» решения по РУСАДА

После бурного протеста, которым было встречено «спорное» решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить РУСАДА в правах, антидопинговое агентство Великобритании присоединилось к призыву 17 стран реформировать WADA, пишет The Independent.

В Париже состоялась встреча руководителей 18 национальных антидопинговых агентств, которые выразили солидарность со спортсменами, озвучившими свою обеспокоенность в связи с принятым в прошлом месяце решением о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства.

Руководители агентств подчеркнули, что им необходимо действовать, чтобы восстановить доверие общественности и спортсменов к WADA.

Обращаясь к спортсменам, они заявили: «Хотя другие, возможно, не прислушиваются к вашей озабоченности и предлагаемым вами решениям о том, как улучшить управление WADA, мы, руководители антидопинговых агентств, хотели бы ясно дать понять, что мы к вам прислушиваемся. Мы всецело с вами. Мы слышим и разделяем вашу озабоченность. И мы рядом с вами на каждом шаге пути, направленном на преобразование WADA таким образом, чтобы оно уважало ваши права и принимало решения в интересах чистого спорта».

Среди 18 страна, выступивших с данным призывом, помимо Британии, были США, Ирландия, Франция, Австралия, Япония, Германия и Швейцария.

Всемирное антидопинговое агентство ранее подчеркнуло, что уже начало процесс реформирования, однако собравшиеся в Париже выразили мнение, что WADA делает мало в этом направлении. Они также призвали WADA не повторять «ошибок с восстановлением РУСАДА» и проводить свои действия в более прозрачной и открытой манере. Руководители 18 антидопинговых агентств также выступили с призывом созвать срочную встречу комитета WADA по соответствию для того, чтобы тот выступил с рекомендациями относительно РУСАДА, пишет The Independent.