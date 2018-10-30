Independent: Британия и ещё 17 стран призвали реформировать WADA после «спорного» решения по РУСАДА

Антидопинговые агентства 18 стран выступили в Париже с призывом реформировать WADA вслед за спорным решением по восстановлению РУСАДА в правах, сообщает The Independent. Всемирное антидопинговое агентство ранее заявило о том, что уже запустило процесс реформирования организации, однако собравшиеся во французской столице функционеры выразили мнение, что WADA предпринимает недостаточно усилий.
После бурного протеста, которым было встречено «спорное» решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить РУСАДА в правах, антидопинговое агентство Великобритании присоединилось к призыву 17 стран реформировать WADA, пишет The Independent.
В Париже состоялась встреча руководителей 18 национальных антидопинговых агентств, которые выразили солидарность со спортсменами, озвучившими свою обеспокоенность в связи с принятым в прошлом месяце решением о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства.
Руководители агентств подчеркнули, что им необходимо действовать, чтобы восстановить доверие общественности и спортсменов к WADA.
Обращаясь к спортсменам, они заявили: «Хотя другие, возможно, не прислушиваются к вашей озабоченности и предлагаемым вами решениям о том, как улучшить управление WADA, мы, руководители антидопинговых агентств, хотели бы ясно дать понять, что мы к вам прислушиваемся. Мы всецело с вами. Мы слышим и разделяем вашу озабоченность. И мы рядом с вами на каждом шаге пути, направленном на преобразование WADA таким образом, чтобы оно уважало ваши права и принимало решения в интересах чистого спорта».
Среди 18 страна, выступивших с данным призывом, помимо Британии, были США, Ирландия, Франция, Австралия, Япония, Германия и Швейцария.
Всемирное антидопинговое агентство ранее подчеркнуло, что уже начало процесс реформирования, однако собравшиеся в Париже выразили мнение, что WADA делает мало в этом направлении. Они также призвали WADA не повторять «ошибок с восстановлением РУСАДА» и проводить свои действия в более прозрачной и открытой манере. Руководители 18 антидопинговых агентств также выступили с призывом созвать срочную встречу комитета WADA по соответствию для того, чтобы тот выступил с рекомендациями относительно РУСАДА, пишет The Independent.
Символическая церемония в честь начала работ по соединению и модернизации железных и автомобильных дорог Южной Кореи и КНДР проходит в среду, 26 декабря, на северокорейской ж/д станции Пханмун. Об этом информирует «Рёнхап».
Министерство здравоохранения России намерено разработать документы, направленные на сокращение потребления россиянами сахара и соли. О этом следует из ответа замглавы ведомства Олега Салагая на обращение члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрия Свищева.
В США умер ещё один ребёнок из Гватемалы, задержанный американскими властями вместе с его отцом при попытке нелегального пересечения границы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Таможенно-пограничную службу США.
Российский лидер Владимир Путин сообщил, что не видит в настоящее время угроз промышленному развитию России от реализации Парижского соглашения по климату. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.
Политолог Александр Асафов прокомментировал RT заявление депутата бундестага Юргена Триттина о том, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» приведёт не к зависимости Европы от России, а к взаимозависимости обеих сторон.