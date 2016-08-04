Australian: WADA уличили в бездоказательном обвинении российских спортсменов В представленном Всемирным антидопинговым агентством докладе Макларена используются имена россиян, против которых не существует никаких доказательств применения допинга, пишет Australian. В связи с этим в адрес WADA стали звучать обвинения в том, что оно манипулировало данными с целью добиться полного отстранения сборной РФ от участия в Олимпийских играх, говорится в статье. 4 августа 2016 Australian

Australian: Допуск российских спортсменов в Рио в руках трех человек Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) учредил комиссию из трех человек, которая будет решать вопрос об участии каждого российского спортсмена в Олимпиаде в Рио. У комиссии остается меньше недели на то, чтобы изучить дела российских атлетов, напоминает Australian. 31 июля 2016 Australian

Australian: Убитый в Киеве журналист был критиком Путина Украинский журналист и борец за права человека Павел Шеремет, погибший при взрыве бомбы в Киеве, был активным критиком российского президента Владимира Путина, пишет Australian. Впрочем, и в других странах «большой постсоветской тройки», в Белоруссии и на Украине, Шеремет тоже нередко задевал власти своими репортажами. 20 июля 2016 Australian

Australian: Россия возьмет под охрану израильское месторождение Газовое месторождение у берегов Израиля, которое изначально должна была разрабатывать австралийская компания, теперь, скорее всего, передадут «Газпрому», сообщает Australian. Один из израильских обозревателей уверяет, что Владимир Путин заверил Биньямина Нетаньяху: с Россией шутки плохи, а потому она защитит месторождение от посягательств «Хезболлы» и ХАМАС. 19 октября 2015 Australian

Польская актриса метит в президенты, чтобы помирить Москву и Варшаву Кандидат в президенты Польши Магдалена Огурек раскритиковала польское правительство за враждебное отношение к России из-за ситуации на Украине, сообщает австралийская газета The Australian. И хотя партия Огорек осуждает политику России на Украине, сама она все равно выступает за диалог между Москвой и Варшавой и не побоялась бы лично позвонить Владимиру Путину. 15 февраля 2015 Australian

Australian: Украинский кризис отпугнул Японию от российского газа Крупнейший в мире потребитель сжиженного природного газа - Япония - пересматривает список стран-экспортеров. Еще год назад Токио собирался помогать России развивать мощности СПГ, но украинский кризис напомнил стране о том, что газ легко становится геополитическим рычагом, пишет The Australian. Япония также передумала покупать сжиженный газ у США. 11 января 2015 Australian

Australian: Вместе с Путиным в саммите G20 поучаствует российский флот У северных берегов Австралии появились российские военные корабли. Они должны создать Владимиру Путину «ауру силы» на предстоящем саммите «Большой двадцатки», комментирует газета Australian. Это далеко не первый случай, отмечает издание: на саммитах в Сан-Франциско и Сингапуре российских лидеров тоже «сопровождал» ВМФ. 12 ноября 2014 Australian

Тони Эббот: «Большая двадцатка» не обойдется без Путина Россия должна участвовать в запланированном на ноябрь саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Австралии. Об этом заявил премьер-министр страны Тони Эббот. Он подчеркнул, что «двадцатка» - отличная от «Большой восьмерки» структура, занимается вопросами глобального роста и должна включать Россию, сообщает The Australian. 6 июня 2014 Australian

Австралия опасается за безопасность своих олимпийцев Из-за терактов в Волгограде власти Австралии, возможно, будут советовать своей сборной не ехать на Олимпиаду в Сочи. «Мы не хотим легкомысленно мешать нашим спортсменам, но их безопасность и безопасность их семей – это главный приоритет», — заявила газете The Australian глава МИД страны Джули Бишоп. 30 декабря 2013 Australian

The Australian: На саммите АТЭС Путин обдал холодом австралийского премьера Австралийский премьер Тони Эббот прочувствовал на себе, что такое холодная война, пишет The Australian. На саммите АТЭС на Бали Владимир Путин, который на сессии оказался соседом австралийца, «проявил по отношению к нему явное пренебрежение». По версии издания, Путин был недоволен опозданием Эббота. 8 октября 2013 Australian