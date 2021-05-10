Australian: Китай изучал возможность использования коронавируса в качестве биологического оружия

Китай проводил испытания по использованию коронавируса в качестве биологического оружия за пять лет до начала пандемии, пишет The Australian. По данным журналистки издания Шерри Марксон документ, посвящённый исследованиям страны в области биооружия получил Госдеп США. В связи с этим Марксон призывает к проведению расследования происхождения коронавируса.

В распоряжении Госдепартамента США оказался документ, свидетельствующий о том, что за пять лет до начала пандемии китайские учёные проводили испытания по использованию коронавируса в качестве оружия, сообщает The Australian.

По данным журналистки издания, которая изучает причины появления коронавируса, Шерри Марксон, документ был написан ещё в 2015 году и получил название «Искусственное происхождение SARS и новые штаммы искусственных вирусов, используемых в качестве генетического биооружия». Он посвящён исследованиям Китая в области биологического оружия.

В документе военные учёные Народно-освободительной армии Китая и высокопоставленные чиновники в сфере здравоохранения предсказывали, что «третья мировая война будет вестись с использованием биологического оружия».

При этом учёные назвали именно коронавирус SARS предвестником «новой эры генетического оружия». В документе отмечается, что вирус после преобразования может «вызывать заболевания у человека, а затем использоваться как боевое вещество и распространяться по миру с невиданной скоростью».

По словам Марксон, китайские учёные также обсуждали долгосрочный психологический ущерб, который биооружие может нанести противникам. Кроме того, речь шла о преимуществах подобных атак, которые требуют меньших затрат по сравнению с наземными или воздушными ударами.

Марксон уточнила, что «нет никаких доказательств того, что вирус был выпущен намеренно». Тем не менее журналистка призвала государства-члены Всемирной организации здравоохранения настоять на Всемирной ассамблее здравоохранения, которая начнётся 24 мая, на проведении расследования происхождения пандемии.

Председатель объединённого парламентского комитета по разведке и безопасности Австралии Джеймс Патерсон заявили, что документ вызывает серьёзную обеспокоенность относительно того, насколько открыто Китай информирует мир о происхождении коронавируса.

Как напоминает The Australian, спецслужбы давно подозревают, что распространение COVID-19 может быть результатом непреднамеренной утечки из Уханьского института вирусологии. Сообщалось, что институт «находится всего в 15 км от места первоначальной вспышки» и занимается исследованиями коронавирусов. Однако, о происхождении вируса, которым за время пандемии заразилось более 158 млн человек, и который унёс жизни по меньшей мере 3,2 млн человек, до сих пор известно немного.