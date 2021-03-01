CNN: эксперты ВОЗ обнаружили в Ухани признаки более масштабной вспышки COVID-19, чем предполагалось

Как рассказал в интервью CNN глава команды ВОЗ, расследовавшей происхождение пандемии в Ухани, Питер Бен Эмбарек, эксперты нашли признаки более масштабной, чем оценивалось, вспышки COVID-19 в Ухани в декабре 2019 года. Также учёным удалось установить, что в этот период циркулировало более десяти различных штаммов вируса. Это может говорить о том, что он начал распространяться задолго до того, как был обнаружен.

Эксперты группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расследующие причины пандемии, обнаружили признаки более масштабной, чем оценивалось ранее, вспышки коронавируса в Ухани в декабре 2019 года, сообщает CNN.

Как рассказал каналу глава делегации ВОЗ Питер Бен Эмбарек, он с коллегами нашёл несколько признаков более масштабного распространения заболевания. Учёные впервые установили, что в декабре в Ухани уже было более десятка штаммов вируса. Кроме того, специалисты пообщались с первым, по данным китайских властей, пациентом с COVID-19, офисным сотрудником, который, как указано, был заражён 8 декабря и никуда до этого не ездил.

CNN отмечает, что новые, более подробные данные, полученные благодаря поездке экспертов ВОЗ в Ухань, могут подтверждать опасения других учёных о том, что болезнь распространялась в КНР задолго до того, как её обнаружили в середине декабря 2019 года.

По словам Бен Эмбарека, китайские учёные предоставили экспертам ВОЗ документы по 174 случаям заражения коронавирусом в Ухани — 100 из них были подтверждены лабораторными тестами, а 74 — клиническим диагнозом симптомов пациентов. Как объясняет учёный, эти случаи, скорее всего, были тяжёлыми, потому что их смогли сразу заметить. Это говорит о том, что в декабре болезнью в Ухани могли быть заражены уже более 1000 человек. «Мы ещё не строили никаких моделей. Но по приблизительным оценкам, известно, что среди заражённых на тяжёлые случаи обычно приходится порядка 15 процентов, а большинство переносит болезнь в лёгкой форме», — прокомментировал Бен Эмбарек.

Учёный также добавил, что эксперты ВОЗ в сотрудничестве с китайскими коллегами расширили типы изучаемого генетического материала вируса, что помогло выявить 13 различных геномов SARS-COV-2, циркулировавших в Ухани в декабре 2019 года. Эта находка при сопоставлении с данными по заболеваемости в других частях страны за тот же период может помочь получить более полное представлении о том, как и когда распространялся коронавирус до декабря.

Сам Бен Эмбарек воздержался от заявлений относительно обнаруженных 13 различных вариантов вируса и их значения для расследования. Однако некоторые эксперты, включая вирусолога из Сиднейского университета Эдварда Холмса, полагают, что наличие такого числа штаммов в Ухани в декабре 2019 года может указывать на то, что болезнь была в ходу дольше, чем предполагалось.

«Эти данные соответствуют другим анализам, демонстрирующим, что вирус появился у людей ранее декабря 2019 года и что был период неопознанного распространения, прежде чем его выявили на рынке Хуанань (в Ухани. — ИноТВ)», — заявил Холмс.

CNN напоминает, что делегация ВОЗ уже провела большую пресс-конференцию по результатам своей работы в Ухани. Однако с тех пор постепенно всплывают всё новые подробности миссии. Как отметил Бен Эмбарек, китайская сторона представила иностранным экспертам 92 предполагаемых заражения с октября по ноябрь 2019 года — пациентов, у которых были симптомы COVID-19 и у которых болезнь проходила в тяжёлой форме. В январе этого года ВОЗ попросила этих людей сдать тест на антитела, и у 67 согласившихся это сделать результат оказался негативным. Как полагает Бен Эмбарек, эти дела нужно исследовать дальше, поскольку неизвестно, остаются ли антитела у людей, переболевших COVID-19, через год и более.

При этом глава группы экспертов ВОЗ подчеркнул, что случаи, на которые указали китайские коллеги, разбросаны по времени и по всей провинции Хубэй, где находится Ухань, и не формируют массивных кластеров заболевания.

Бен Эмбарек также заявил, что команда ВОЗ рассчитывает в последующие месяцы вернуться в Китай для продолжения работы. Учёный признал, что специалисты хотели бы как можно скорее исследовать некоторые материалы, к которым им не удалось получить доступ во время первой поездки, в особенности образцы из уханьской станции переливания крови двухгодичной давности. Однако, как обратил внимание Бен Эмбарек, эти образцы очень маленькие, хранятся на случай судебных разбирательств и нет механизма, который позволил бы запросить их для исследований.