Spiegel: министр здравоохранения ФРГ игнорирует собственные призывы к борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан постоянно призывает граждан ограничивать социальные контакты и оставаться дома. Однако расследование Der Spiegel показало, что политик пренебрегает собственными предостережениями: в октябре он посетил деловой ужин в Лейпциге, а на следующий день получил положительный результат теста на коронавирус.

На посту федерального министра здравоохранения Йенс Шпан отвечает не только за антикризисное управление, но и за общенациональную борьбу с вирусом. Он постоянно призывает своих соотечественников к осторожности. Так было и 20 октября, когда политик Христианско-демократического Союза заявил в интервью ZDF: «Мы знаем, где кроются основные очаги распространения инфекции: на праздниках, встречах, домашних ужинах, на мероприятиях и вечеринках в клубах», — сообщает Der Spiegel.

В тот осенний день в воздухе царило ощущение, что беззаботное лето 2020 года осталось позади. В Германии вновь наблюдался рост числа новых случаев заражения. Шпан уже подозревал, что надвигается тяжёлая зима. Несколькими неделями ранее Ангела Меркель выразила опасения, что к Рождеству суточный прирост заболевших может увеличиться до 19 200. Теперь всё сводилось к тому, что развитие событий будет зависеть от поведения каждого конкретного человека.

Но в тот день политик ХДС Шпан проигнорировал предупреждения министра здравоохранения Шпана. Вечером 20 октября он принял приглашение в Лейпциг. Приятель Шпана устраивал ужин. Пришло около десятка гостей, в том числе несколько предпринимателей. Говорят, что во время ужина, о котором Шпан предпочитает молчать, некоторые из них сделали ХДС денежные пожертвования. Его представители подтвердили встречу, отметив, что это был «частный, а не публичный ужин».

А как же защита от инфекции? Меры предосторожности? Один участник встречи сообщил, что гости придерживались социальной дистанции и носили маски, пока не заняли свои места. В том числе и министр. Представители Шпана пояснили: хозяин подтвердил, что «действовавшие на тот момент правила соблюдались».

Во время своего визита в Лейпциг Шпан, вероятно, не нарушил постановления земли Саксония. В то время частные встречи в собственных домах разрешались без каких-либо ограничений. При соблюдении мер предосторожности на корпоративных торжествах допускалось присутствие 50 человек. По данным городской администрации, прирост заболеваемости на 100 тыс жителей в Лейпциге за неделю составлял 17,6, что значительно ниже ориентировочного значения 50, которое эксперты считают критическим.

Но совершать поездку в то время, когда приближалась вторая волна, как минимум, бестактно. Особенно для федерального министра здравоохранения, который должен служить образцом для остальных. В рамках таких кампаний, как «Мы ​​остаемся дома», его министерство призывает жителей Германии избегать поездок без острой необходимости.

Хотя Шпан был приглашен в Лейпциг в качестве представителя ХДС, говорят, что вечером в Лейпциге он рассказывал о политике федерального правительства, направленной на борьбу с коронавирусом. Локдаун стал одной из основных тем. Некоторые предприниматели явно были не в восторге от ограничений, но, говорят, министр отстаивал свою линию. Шпан преуспел. Он был «гениален», отметил один из присутствовавших.

Новости, которые дошли до Шпана на следующий день, были менее обнадёживающими. Он получил положительный результат теста на коронавирус. Политику пришлось уйти на самоизоляцию и отправить в министерство здравоохранения список лиц, с которыми он контактировал. Как заявляют представители Шпана, все участники благотворительного ужина были проинформированы.

Впоследствии несколько СМИ опубликовало информацию о встречах, на которых присутствовал Шпан. Сообщалось, что он дал множество интервью. Кроме того, стало известно о посещении Шпаном берлинского ресторана — женщина за соседним столиком получила положительный результат теста, что стало достоянием общественности.

Однако, как подчёркивает Der Spiegel, до этого расследования об ужине в Лейпциге широкой публике было ничего неизвестно. Ей это явно бы не понравилось.