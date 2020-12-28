Bloomberg: благодаря борьбе с пандемией министр здравоохранения ФРГ обошёл Меркель по популярности

20:10
При атаке на аэропорт в Йемене погиб сотрудник МККК
В результате атаки на аэропорт йеменского Адена один сотрудник Международного комитета Красного Креста (МККК) погиб, ещё трое получили ранения.
20:10
Алаев заявил, что для РФС было принципиально важно перенести матчи 23-го тура РПЛ
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал перенос матчей 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на более поздние даты.
20:05
Матыцин оценил игру сборной России по хоккею на МЧМ
Министр спорта России Олег Матыцин поделился впечатлениями от игры отечественной сборной по хоккею на молодёжном чемпионате мира.
20:01
Иран считает Трампа «преступником номер один» в деле Сулеймани
Иран считает президента США Дональда Трампа «преступником номер один» в деле об убийстве генерала КСИР Касема Сулеймани, заявил глава судебной власти исламской республики Эбрахим Раиси.
20:00
Министр спорта о проведении в России Евро-2020: никаких опасений нет
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о проведении в стране в 2021-м чемпионата Европы по футболу и других крупных международных соревнований.
19:54
Хартли рассказал, что Ковальчук сам изъявил желание сыграть с «Куньлунем»
Главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли прокомментировал дебют нападающего Ильи Ковальчука.
19:47
Россия осудила обстрел аэропорта в йеменском Адене
Россия решительно осуждает обстрел аэропорта в йеменском Адене, куда прибыли из Эр-Рияда члены недавно сформированного правительства республики.
19:45
Проживающая в Загребе россиянка прокомментировала землетрясение
Россиянка, проживающая в Загребе, прокомментировала землетрясение, которое произошло в столице Хорватии днём ранее.
19:39
РПЛ опубликовала календарь на первые четыре тура после зимней паузы
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала расписание матчей 20—23-го туров, которые пройдут по завершении зимней паузы.
19:34
Джонсон подписал соглашение о торговом сотрудничестве с ЕС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о торговом сотрудничестве страны с ЕС после брексита.
19:25
Театры Петербурга смогут принимать зрителей с 7 января
Театры Санкт-Петербурга снова будут открыты для посещения с 7 января, сообщается на сайте городской администрации.
19:20
«Барыс» победил «Металлург» в матче КХЛ
Казахстанский «Барыс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:07
Гвинея получила первую партию вакцины «Спутник V»
Гвинея начала вакцинацию от COVID-19 на экспериментальной основе российским препаратом «Спутник V» после получения первой партии.
19:06
«Авангард» проиграл «Куньлуню» в дебютном матче Ковальчука
Омский «Авангард» потерпел поражение от китайского «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:01
В Крыму оценили динамику пассажирооборота в 2020 году
В пресс-службе Крымстата рассказали о динамике пассажирооборота в 2020 году.
19:01
Число пользователей приложения «Госуслуги Москвы» выросло более чем на 860 тысяч за год
Количество пользователей мобильного приложения «Госуслуги Москвы» выросло более чем на 860 тыс. за год.
18:59
СК начал проверку после гибели спикера Ярославской облдумы в ДТП
Следственный комитет начал проверку по факту гибели спикера Ярославской областной думы Алексея Константинова в результате ДТП.
18:51
В Британии ужесточили ограничения из-за COVID-19
Власти Великобритании с 31 декабря расширили действие ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в связи с распространением нового штамма COVID-19.
18:43
Экономист прокомментировал ситуацию с курсом евро
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT оценил превышение курсом евро отметки в 92 рубля.
18:42
В «Формуле-1» сократят продолжительность пятничных тренировок
Международная автомобильная федерация (FIA) утвердила внесение изменений в регламент проведения тренировочных заездов в рамках этапов чемпионата «Формула-1».
18:25
АПЛ объявила о переносе матча «Тоттенхэм» — «Фулхэм» из-за коронавируса
Английская премьер-лига (АПЛ) объявила о переносе матча 16-го тура «Тоттенхэм Хотспур» — «Фулхэм» из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде гостей.
18:23
Боливия приобретёт более 5 млн доз вакцины «Спутник V»
Боливия приобретёт 5,2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил в эфире телеканала Unitel президент Боливии Луис Арсе.
18:20
Бывший схимонах Сергий заявил о непризнании вины
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), ранее арестованный судом, помещён в СИЗО №7 УФСИН Москвы и содержится в одиночной камере, своей вины не признаёт. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
18:16
Центр Гамалеи проводит испытания средства от COVID-19 на животных
Центр им. Гамалеи проводит испытания средства для лечения коронавируса на экспериментальных животных, заявил глава центра Александр Гинцбург.
18:08
Моуринью раскритиковал АПЛ из-за неопределённости по матчу «Тоттенхэм» — «Фулхэм»
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью раскритиковал Английскую премьер-лигу (АПЛ) за неопределённость относительно проведения матча 16-го тура с «Фулхэмом».
18:06
СМИ: АПЛ не планируют приостанавливать из-за коронавируса
Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) не намерено приостанавливать текущий розыгрыш чемпионата из-за вспышки коронавирусной инфекции.
18:01
РИА Новости: при обстреле аэропорта в Йемене погибли 22 человека
При обстреле аэропорта в йеменском Адене погибли 22 человека, ещё более 50 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
17:58
Ковальчук забросил шайбу в дебютном матче за «Авангард»
Российский форвард Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за омский хоккейный клуб «Авангард» в дебютной игре.
17:56
Белоруссия получила первый транш российского кредита
Белоруссия получила первый транш в рамках государственного финансового кредита от России, на счёт белорусского Минфина поступили $500 млн.
17:50
Парламент Великобритании одобрил торговое соглашение с ЕС
Палата общин парламента Великобритании одобрила во втором чтении законопроект о торговом соглашении с ЕС по брекситу.
17:47
Галактионов благодарен РФС за доверие
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал подписание нового контракта с Российским футбольным союзом (РФС).
17:45
Спикер Ярославской облдумы погиб в ДТП
Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в результате ДТП в Тверской области.
17:41
В новогоднюю ночь ограничат доступ на Красную площадь
В связи с пандемией коронавируса доступ граждан на Красную площадь ограничат с 18:00 31 декабря.
17:39
Жириновский объяснил свои слова о вероятных преемниках Путина
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале объяснил свои рассуждения о том, кто может в будущем занять пост главы российского государства.
17:35
РФС объявил о продлении контракта с Галактионовым
Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании нового соглашения с главным тренером молодёжной сборной России (U21) Михаилом Галактионовым.
17:22
Курс евро вырос до 92 рублей
Курс евро превысил 92 рубля впервые за неделю на торгах Московской биржи.
17:21
Беглов оценил ограничения по коронавирусу в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что введённые в городе ограничения по коронавирусу не настолько жёсткие, насколько могли бы быть.
17:17
Врач рассказал, как Галактионов относится к здоровью футболистов молодёжной сборной России
Врач московского «Динамо» и молодёжной сборной России по футболу Александр Родионов высказал мнение о работе главного тренера команды Михаила Галактионова и его тренерского штаба.
17:13
Врач молодёжной сборной России по футболу назвал самого въедливого игрока
Врач московского «Динамо» и молодёжной сборной России по футболу Александр Родионов рассказал о работе c игроками национальной команды.
17:07
Премьер-министр Абхазии инфицирован коронавирусом
У премьер-министра Абхазии Александра Анкваба подтвердился коронавирус.
16:59
Поисково-спасательная операция в Баренцевом море завершена
Поисковая операция в Баренцевом море на месте крушения судна «Онега» завершена, сообщили в Росморречфлоте.
16:58
Китай временно закрывает границу с Киргизией с 1 января
Китай временно закрывает границу с Киргизией с 1 января из-за празднования Нового года.
16:55
Украина ожидает поставки 700 тысяч доз вакцины от COVID-19 в феврале
Украина рассчитывает получить 700 тыс. доз вакцины от коронавируса от Китая в феврале 2021 года, сообщил украинский министр здравоохранения Максим Степанов.
16:51
«Спартак» проиграл рижскому «Динамо» в КХЛ
Московский «Спартак» потерпел поражение от рижского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
16:51
Московские парки будут открыты в новогоднюю ночь
Московские парки будут открыты для посещений в новогоднюю ночь, но праздничных мероприятий не будет, заявила заместитель директора по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Косинова.
16:50
Глава ФХР обеспокоен большим количеством иностранных голкиперов в КХЛ
Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что его беспокоит увеличение числа иностранных голкиперов в составах команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
16:46
Число ДТП с неисправными автомобилями в России выросло на 13% в 2020 году
За 11 месяцев 2020 года произошло 6955 ДТП с участием неисправных автомобилей, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, следует из статистики ГИБДД.
16:44
Эксперты оценили рост онлайн-платежей в 2020 году в России
В январе 2020 года жители России провели 22,9 млн онлайн-платежей, в ноябре — 32 млн, что на 40% больше, говорится в исследовании «Мир Plat.form».
16:41
Артист балета Жермен Луве рассказал о премьере «Баядерки» в Париже
Артист балета Жермен Луве рассказал о премьере «Баядерки» в парижской Opera Bastille.
16:40
Третьяк заявил, что Россия готова принять этапы Еврохоккейтура в случае отказа Швеции и Чехии
Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что Россия готова принять этапы Еврохоккейтура в случае отказа Швеции и Чехии.