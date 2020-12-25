Меркель о сделке по брекситу: историческое соглашение откроет новую главу в отношениях с Великобританией

Торговое соглашение между ЕС и Великобританией имеет «историческое значение», заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она поблагодарила всю брюссельскую команду переговорщиков за достигнутый результат и подчеркнула, что сделка позволит заложить основу для новой главы в отношениях европейцев и британцев, сообщает Das Erste.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила удовольствие в связи с тем, что ЕС и Великобритания наконец-то смогли заключить торговое соглашение, сообщает Das Erste. По её словам, это сделка «исторического значения». Она в первую очередь поблагодарила за проделанную работу председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главного переговорщика ЕС по брекситу Мишеля Барнье, а также всю команду переговорщиков: «С помощью соглашения мы закладываем основу для новой главы в наших отношениях».

Канцлер также заявила, что немецкое правительство внимательно изучит текст соглашения, но начинать с нуля не придётся. Дело в том, что все страны — члены ЕС были тесно вовлечены в ход переговоров, поэтому она убеждена, что результаты немецкой проверки будут положительными и Берлин согласится с условиями документа.

Министр иностранных дел Хайко Маас объявил, что Германия в рамках своего председательства в Совете ЕС приложит все возможные усилия для того, чтобы соглашение вступило в силу к первому января: «Это будет очень непросто и потребует от всех сторон большой гибкости. Но я уверен, что всё получится».

По поводу сделки высказались и другие европейские лидеры, продолжает Das Erste. Единство и сила Европейского союза окупились, написал у себя в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, соглашение с Великобританией — это ключ к защите французских граждан, рыбаков и производителей: «Франция проследит, чтобы она была обеспечена».

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подчеркнул, что Великобритания останется для его страны и ЕС главным партнёром и союзником. Он отметил, что в рамках сделки интересы и права европейских предприятий и граждан были гарантированы. По поводу соглашения высказался и премьер-министр Ирландии Микал Мартин. Он назвал его «хорошим компромиссом» и «сбалансированным результатом». По его словам, это лучший из возможных вариантов брексита.

Со своей стороны главный британский переговорщик Дэвид Фрост поблагодарил всех, кто помог в заключении сделки. С первого января Великобритания вновь станет абсолютно независимым государством, сказал он: «Наше будущее и наше благополучие находятся в наших руках. Я уверен, что мы будем процветать и добьёмся успеха».