Победа дорогой ценой: The Independent о сделке Великобритании по брекситу

Заключив сделку о выходе из ЕС, Великобритания сумела избежать экономической катастрофы, а также серьёзных внутреннеполитических последствий, пишет The Independent. Тем не менее, как отмечает издание, хотя соглашение с Брюсселем и в самом деле имеет колоссальное значение, оно неизбежно нанесёт Лондону ущерб в долгосрочной перспективе.

Чтобы оценить экономическую ценность соглашения о свободной торговле между Великобританией и ЕС в рамках брексита, следует понять, что бы произошло если бы Лондон и Брюссель не стали его заключать, пишет The Independent.

«Не обращайте внимания на пропаганду Бориса Джонсона о «могучем процветании» в случае «сделки в австралийском стиле», — предупреждает издание. — Что бы ни говорил премьер-министр, провал в деле достижения соглашения о свободной торговле с ЕС не был бы «более чем удовлетворительным» исходом для британского бизнеса».

Сделка по брекситу имеет огромное значение для экономики Великобритании в краткосрочной перспективе. В частности, она означает, что многие отрасли — от сельского хозяйства и рыболовства до автостроения — избежали пошлин.

Тем не менее 31 декабря Лондон с выходом из единого рынка всё же ждут большие потрясения. С этого момента Великобритания для ЕС станет «третьей страной» — и этот статус нагрузит пограничных коммерсантов новыми ведомостями и квитанциями так же верно, как Санта нагружает свои сани подарками в сочельник.

Вместе с тем соглашение о свободной торговле приведёт к тому, что британские и континентальные власти с большой долей вероятности всё же сумеют сгладить новые трения.

Кроме того, сделка уменьшает шансы на возникновение крупных очередей из дальнобойщиков на границе. При этом сторонам удалось избежать того, чего так опасались аналитики лондонского Сити — а именно «чёрного дня» для фунта, который, как считали многие, мог опуститься до паритета с евро. Подобный обвал валюты привёл бы к росту цен на британский импорт. Благодаря сделке британские потребители также избежали возможного скачка цен на продукты из Европы.

Между тем, выход Лондона из ЕС без сделки нанёс бы Великобритании существенный финансовый ущерб. По оценкам Бюро бюджетной ответственности, при подобном сценарии Британия потеряла бы 2% от роста ВВП в 2021 году — эквивалент £40 млрд. Такие потери значительно усугубили бы рецессию, вызванную карантином и пандемией коронавируса. Кроме того, это привело бы к росту уровня безработицы.

«Сделка о свободной торговле действительно имеет значение», — подчёркивает The Independent.

Великобритании удалось избежать также и конституционных последствий жёсткого брексита. Хотя соглашение о свободной торговле не гарантирует стране безопасного и светлого будущего, стоит вспомнить о том, какие последствия имел бы брексит без сделки для членства Шотландии и Северной Ирландии в составе Соединённого королевства.

Тем не менее, важно помнить, что соглашение о свободной торговле с ЕС не означает, что Великобритании удалось избежать пагубных последствий в долгосрочной перспективе — ведь стороны очень далеко ушли от статуса-кво.

Выход из единого европейского рынка увеличит торговые барьеры с ЕС и приведёт к падению товарооборота. Имеющиеся модели говорят о том, что это приведёт к снижению темпов экономического роста и удару по ВВП в районе 4%.

«Так что хотя после предотвращения экономической катастрофы британские бизнесмены и домохозяйства и выдохнули с облегчением, важно также отметить, что в течение последних двух лет стандарты успешного исхода неумолимо снижались», — напоминает газета.

«По сравнению с другими альтернативными сценариями сделка нанесёт серьёзный долгосрочный ущерб экономике Великобритании, — подытоживает The Independent. — Если это и похоже на победу, то это свидетельствует лишь о том, насколько близко к краю обрыва политики подтащили как британскую экономику, так и уровень жизни британцев».