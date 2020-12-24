Das Erste о сделке по брекситу: без убытков для европейских рыбаков не обойдётся

ЕС и Великобритания наконец-то подписали торговое соглашение, сообщает Das Erste. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала произошедшее «историческим моментом». И хотя пока что детали сделки неизвестны, очевидно одно: без убытков для европейских рыбаков из-за ограничения доступа в британские воды не обойдётся, считает корреспондент телеканала.

ЕС и Великобритания подписали торговое соглашение. Лондон и Еврокомиссия официально подтвердили успешное заключение сделки. В конце года истекал срок переходного периода для выстраивания будущих экономических отношений. Без нового соглашения были бы введены таможенные пошлины и серьёзные торговые ограничения. На связи с нами Маркус Прайс из Брюсселя. Что вам известно о соглашении между Лондоном и Брюсселем?

МАРКУС ПРАЙС, корреспондент Das Erste: Ну для начала самая главная новость — оно заключено. И сейчас председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главный переговорщик ЕС Мишель Барнье общаются здесь в Брюсселе с прессой, озвучивая детали. Председатель Еврокомиссии только что ещё раз подчеркнула, что это очень обширное соглашение. Для ЕС это исторический шаг. Такое масштабное торговое соглашение ещё никогда не заключалось.

Она также указала на то, что с точки зрения обеих сторон это соглашение справедливое. Но уладить всё можно было только так, ведь ЕС — это самый большой рынок в мире, и поэтому он может выдвигать определенные требования стране, которая хочет быть независимой. До последнего момента споры в основном шли о доступе европейских рыбаков в британские воды. Этот момент всё усложнил.

Рыбакам из ЕС придётся потерпеть убытки. Конкретных деталей у нас пока нет. В последний раз говорилось о 30%, но обо всём этом конкретно расскажут. Это был последний камень преткновения в переговорах сегодня ночью, утром и днём.

С нами был Маркус Прайс из Брюсселя. Спасибо вам.