Guardian: «всё, что британскому обществу было обещано» — Лондон и Брюссель согласовали сделку по брекситу

Всего за неделю до окончания переходного периода Лондон и Брюссель смогли избежать «жёсткого» брексита и заключили сделку по торговле и безопасности, передаёт The Guardian. В канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона подтвердили согласование сделки, отметив, что она реализует «всё, что британскому обществу было обещано на референдуме 2016 года».

В канун Рождества, всего за неделю до окончания переходного периода, Великобритания и ЕС согласовали «историческую» сделку по брекситу, определяющую будущее их торговых отношений и отношений в сфере безопасности после брексита, сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, в ночь на 1 января Великобритания покинет единый европейский рынок и Таможенный союз и в силу вступят новые договорённости, позволяющие осуществлять беспошлинную торговлю и обеспечивающие тесное сотрудничество судебных и правоохранительных органов Лондона и Брюсселя.

Соглашение объёмом около 2 тыс. страниц The Guardian называет «беспрецедентным по охвату», так как оно содержит положения по целому ряду вопросов: от сотрудничества в энергетической сфере до рыбного промысла и авиации.

С заявлением о заключении сделки в канцелярии премьер-министра Великобритании выступили после пятого за 24 часа телефонного разговора Бориса Джонсона с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Сделка заключена», — отметили в Лондоне, добавив, что она не только «защищает целостность внутреннего рынка» и суверенитет страны, но и обеспечивает «всё, что британскому обществу было обещано на референдуме 2016 года».

«Мы вернули контроль над нашими деньгами, границами, законами, торговлей и рыболовством. Эта сделка — отличная новость для семей и бизнеса по всей Великобритании. Мы подписали первое соглашение о свободной торговле, основанное на нулевых тарифах и квотах, которое когда-либо было достигнуто», — заявили британские власти.

«Это означает, что мы получим полную политическую и экономическую независимость 1 января 2021 года», — гласит заявление.

В Лондоне также указали на то, что согласовали сделку в «рекордно короткие сроки и в чрезвычайно сложных условиях» и теперь, будучи «независимой торговой нацией», могут использовать новые возможности по заключению торговых сделок со странами по всему миру.

Однако, как пишет The Guardian, комментарии фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе после объявления о сделке оказались более сдержанными.

«В конце успешных переговоров я обычно чувствую радость. Но сегодня я чувствую только спокойное удовлетворение и, откровенно говоря, облегчение», — отметила глава Еврокомиссии, призвав европейцев «оставить брексит позади».