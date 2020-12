Daily Telegraph: символичный удар Биг-Бена ознаменует выход Великобритании из ЕС

Часы на башне Биг-Бен пробьют в 11 вечера 31 декабря по лондонскому времени (в Брюсселе на тот момент наступит полночь), чтобы ознаменовать завершение переходного периода перед выходом Великобритании из состава Евросоюза. Об этом официально заявили представители палаты общин британского парламента. Такому решению предшествовали бурные дискуссии, поскольку подключение главного колокола Биг-Бена в настоящее время требует значительных финансовых затрат, пишет The Daily Telegraph.

Как заявили представители палаты общин британского парламента, завершение переходного периода перед брекситом ознаменует удар знаменитого большого колокола Биг-Бен на башне с часами, который прозвучит в 11 вечера 31 декабря уходящего года. В этот момент в Брюсселе по местному времени наступит полночь, отмечает The Daily Telegraph.



И как пообещал премьер-министр Борис Джонсон, Великобритания окончательно выйдет из системы единого европейского рынка 31 декабря, вне зависимости от того, получится ли Лондону в ближайшие недели достичь договорённостей с руководством ЕС по торговле, безопасности и рыболовству или нет.



Башня Елизаветы, на верхушке которой находится знаменитый Биг-Бен, уже несколько лет находится на ремонте. Причём общая стоимость реставрационных работ, по предварительным оценкам, превышает £60 млн. В число этих работ также вошёл временный демонтаж стрелок на башенных часах, при этом и колокол также был отключён, поясняет The Daily Telegraph.



Это привело к жарким дискуссиям в парламенте, поскольку сторонники брексита требовали обязательно отметить это важное событие ударом Биг-Бена. Комиссия палаты общин заявила, что подключить колокол заново обойдётся в сумму £500 тыс. Это связано с тем, что необходимо будет сначала заново восстановить пол, который также был демонтирован, и переустановить колокол вместе со всем необходимым оборудованием, говорится в статье.



Премьер-министр Борис Джонсон и другие сторонники брексита развернули в этой связи широкую кампанию по сбору пожертвований на реконструкционные работы. Но это обернулось скандалом, когда выяснилось, что собранные ими £150 тыс. нельзя использовать для этих целей из-за жёстких законодательных ограничений, отмечает The Daily Telegraph.



Считается, что колокол Биг-Бен был назван в честь сэра Бенджамина Холла, который курировал работы по его установке. Он весит почти 14 тонн, имеет высоту 2,2 м и диаметр 2,7 м, напоминает автор.



Перед Новым годом механики, обслуживающие Биг-Бен, проведут серию тестов, чтобы убедиться, что 31 декабря всё заработает как надо. Эти тесты планируется проводить 29, 30 и 31 декабря в разное время дня, поясняется в статье.