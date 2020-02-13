Guardian: из-за ущерба от бомбардировок ремонт национального символа обойдётся британцам в £80 млн

Британским налогоплательщикам придётся потратить больше на ремонт Биг-Бена, чем планировалось раньше. Счёт на реставрацию башни повысился почти до £80 млн после того, как в здании обнаружился ряд новых проблем, в том числе повреждения от бомбардировок 1941 года, сообщает The Guardian.

Ремонт Биг-Бена обойдётся британской казне дороже, чем считалось ранее. Счёт на ремонт башни увеличился почти до £80 млн, что на £18,6 млн выше первоначальной оценки, после того как были обнаружены асбест, повреждения, полученные во время Второй мировой, и проблемы с загрязнением, пишет The Guardian.

Работы по реставрации 96-метрового строения начались ещё в 2017 году. С тех пор большая часть башни, ставшая национальным символом Соединённого Королевства сразу после её возведения в 1856-м, оказалась скрыта за строительными лесами, отмечается в статье.

Изначально на восстановительную программу всего Вестминстерского дворца планировалось потратить £3,5 млрд. Рост стоимости обновления Биг-Бена даёт критикам проекта повод предположить, что общие затраты только увеличатся после того, как через четыре года законодатели покинут здание парламента, чтобы можно было провести его полный ремонт, считает издание.

По словам гендиректора палаты общин Йена Эйллса, восстановление башни оказалось «гораздо сложнее, чем ожидалось», потому что множество проблем, включая неправильные методы предыдущих реставраций, вскрылись далеко не сразу. «Из-за её площади основания в 39 квадратных метров и важного расположения прямо в центре оживлённого работающего парламента понять всю степень повреждения башни было невозможно до тех пор, пока не были подняты строительные леса», — заявил чиновник.

Ущерб, который зданию нанесли немецкие бомбардировки, также оказался более существенным, чем предполагалось изначально. Хотя сама башня выстояла, её крыша и циферблат оказались повреждены во время нацистского авианалёта в мае 1941 года, который привёл к уничтожению главного зала заседания палаты общин.

Представитель профильного парламентского комитета заявил, что его члены «крайне разочарованы» тем, что на восстановление Биг-Бена понадобится больше денег. Но ответственные за работу заверили, что после этого они не будут запрашивать у депутатов дополнительные средства, заключает The Guardian.