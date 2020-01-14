Telegraph: британские депутаты не теряют надежды отметить брексит под звон Биг-Бена

60 британских депутатов написали открытое письмо в комитет палаты общин с просьбой позволить Биг-Бену прозвенеть 31 января в честь выхода страны из Евросоюза, сообщает The Daily Telegraph. Сторонники брексита уже в третий раз пытаются продвинуть эту идею, но их новая попытка может вновь оказаться безуспешной. Ведь подготовка колокола, который молчит с 2017 года, требует как минимум £120 тыс. и две недели работы, отмечает издание.

Депутаты-тори предприняли последнюю отчаянную попытку получить разрешение парламента, чтобы отметить выход из Евросоюза звоном Биг-Бена. В письме The Daily Telegraph 60 законодателей заявили, что большой колокол башни должен прозвенеть в 11 вечера 31 января, чтобы «примирить» сторонников и противников брексита.

Решение по этому вопросу может быть принято в самое ближайшее время. Но комитет палаты общин, который уполномочен рассматривать подобные предложения, уже дважды отклонял эту идею, отмечает издание.

Шансы того, что Биг-Бен возвестит о брексите, остаются небольшими. Ведь, по словам

представителя парламентского комитета, понадобится по меньшей мере £120 тыс., чтобы подготовить колокол, и у строителей уйдёт не менее двух недель, чтобы выполнить работу.

Тем не менее депутаты из числа сторонников брексита отчаянно добиваются того, чтобы лондонская часовая башня, которая молчит с 2017 года из-за реконструкции, сделала «бом» 31 января. Они призывают комитет пойти им навстречу и пересмотреть предыдущее решение.

«Если это решение не отменят, Биг-Бен промолчит в эту историческую ночь. Мы полагаем, что это сильно расстроит многих жителей Великобритании, которые хотят отпраздновать столь знаменательное событие, — пишут политики. — Более того, на наш взгляд, с учётом большого количества лет, которые мы потратили на обсуждение этого вопроса в парламенте, уход 31 января поможет добиться определённой степени успокоения не только в палате общин, но и, как мы надеемся, в обществе в целом».

Многие видные законодатели уже высказались в поддержку этой идеи. В частности, спикер палаты общин Линдси Хойл, возглавляющий парламентский комитет, заявил, что был бы рад услышать звон Биг-Бена, если этого хотят депутаты. Ещё один член комитета Пол Бересфорд также признался, что ему бы хотелось услышать звон колокола в день брексита. Но он подчеркнул, что парламент пока не получал подобного запроса от правительства.

Лидер Партии брексита Найджел Фарадж уже подал заявку на проведение вечеринки на парламентской площади, чтобы послушать «бом» Биг-Бена. 12 тыс. человек забронировали билеты в первые 24 часа после появления рекламного объявления о возможном торжестве.

Между тем, по словам The Daily Telegraph, от Бориса Джонсона всё настойчивее требуют найти способ отметить «главное достижение его карьеры к настоящему времени». Идея увеличить рабочий день пабов на один час, чтобы позволить полуночникам поднять бокал за брексит, была отвергнута помощником премьера. Но ранее официальный представитель главы правительства заверил, что власти скоро анонсируют планы празднования ухода Соединённого Королевства из ЕС.