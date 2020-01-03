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DE: оковы тяжкие падут — сторонница брексита из США уверена в процветании Британии после «развода» с ЕС

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После выхода Британии из ЕС у Лондона появится возможность взять на себя роль поборника демократии, заявила в интервью Daily Express сторонница брексита Пегги Гранде. При этом она отметила, что, сбросив оковы ЕС, Великобритания может вернуть себе крепкие позиции на международной арене.
DE: оковы тяжкие падут — сторонница брексита из США уверена в процветании Британии после «развода» с ЕС
Reuters
Как только «оковы» Евросоюза падут, брексит предоставит Соединённому Королевству возможность взять на себя новую роль поборника демократии, а также шанс вернуть себе положение ведущей торговой державы в мире, заявила в интервью Daily Express американская сторонница выхода Британии  из ЕС, основатель организации World 4 Brexit Пегги Гранде.
 
По её словам, покинув Евросоюз, Великобритания сможет отправить ясное послание миру и станет глобальным игроком, готовым «встать на защиту демократии».
 
«Мы считаем, что торговля — это одна из самых серьёзных возможностей, — подчеркнула она. — Вторая возможность состоит в том, чтобы реально выступить в защиту демократии».
 
Она напомнила, что голосование по брекситу состоялось ещё в 2016 году, когда 17,4 миллиона британцев поддержали этот шаг. Теперь, три года спустя, результаты этого плебисцита так и не были претворены в жизнь.
 
«Мы не видим глобального возмущения, потому что рупор элиты и влиятельных лиц рассказывает совсем другую историю. Мы стремимся изменить этот нарратив, чтобы содействовать свободной и открытой торговле, а также полному осуществлению воли людей», — заявила Гранде.
 
Американская сторонница брексита также настаивает на том, что благодаря выходу из ЕС Великобритания сможет вернуть себе сильные позиции на международной торговой арене, причём произойдёт это, как только страна освободится от «оков» Европейского союза.
 
«У Великобритании должны быть двусторонние торговые соглашения с её союзниками по всему миру, — считает Гранде. — Весь мир надеется начать торговлю с Великобританией, как только она освободится от оков ЕС. Евросоюз в экономическом плане является самой медленно растущей частью мира, и Великобритания должна быть свободной от него, от его надзора, ограничений, правил, бюрократии».
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Daily Express Великобритания Европа
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