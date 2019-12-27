Der Standard: председатель Европарламента пообещал Лондону «жёсткие» переговоры с ЕС

Евросоюз займёт жёсткую позицию на переговорах с Великобританией, которые состоятся после брексита, пишет Der Standard, ссылаясь на заявление председателя Европарламента Давида Сассоли. Политик подчеркнул, что для заключения соглашения о переходной фазе Великобритании придётся продемонстрировать соответствие высоким стандартам.

Председатель Европарламента Давид Сассоли анонсировал, что Брюссель намеревается занимать жёсткую позицию в переговорах с Великобританией, которые пройдут после брексита пишет Der Standard.

По словам Сассоли, ЕС не допустит соглашения, в условиях которого Великобритания получит полный доступ к единому рынку, не соблюдая при этом высоких социальных, экологических и трудовых стандартов. При этом политик подчеркнул, что Брюссель хочет плотно сотрудничать с Лондоном, однако преимущества членства в ЕС нельзя получить извне.

Кроме того, Сассоли выразил уверенность в том, что Европарламент одобрит сделку о выходе Великобритании из ЕС. «В рамках текущей сделки мы сделали всё, для того чтобы минимизировать ущерб. Несмотря на это, брексит был и остаётся крайне болезненным событием», — приводит издание слова Сассоли.

Издание напоминает, что британский премьер Борис Джонсон стремится осуществить брексит 31 января 2020 года: его консервативная партия теперь обладает уверенным большинством в парламенте, поэтому Джонсон практически гарантированно получит необходимое одобрение законодателей. После брексита начнётся переходная фаза, в течение которой Великобритания будет оставаться частью единого рынка и таможенного союза ЕС. Она продлится до 31 декабря 2020 года с возможной опцией продления на два года: за это время Брюссель и Лондон планируют составить масштабный договор о свободной торговле.

Отмечается, что Джонсон стремится избежать продления переходной фазы: в свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, напротив, считает, что переходный период должен быть длиннее.