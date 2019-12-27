Der Standard: председатель Европарламента пообещал Лондону «жёсткие» переговоры с ЕС

Евросоюз займёт жёсткую позицию на переговорах с Великобританией, которые состоятся после брексита, пишет Der Standard, ссылаясь на заявление председателя Европарламента Давида Сассоли. Политик подчеркнул, что для заключения соглашения о переходной фазе Великобритании придётся продемонстрировать соответствие высоким стандартам.
Председатель Европарламента Давид Сассоли анонсировал, что Брюссель намеревается занимать жёсткую позицию в переговорах с Великобританией, которые пройдут после брексита пишет Der Standard.
По словам Сассоли, ЕС не допустит соглашения, в условиях которого Великобритания получит полный доступ к единому рынку, не соблюдая при этом высоких социальных, экологических и трудовых стандартов. При этом политик подчеркнул, что Брюссель хочет плотно сотрудничать с Лондоном, однако преимущества членства в ЕС нельзя получить извне.
Кроме того, Сассоли выразил уверенность в том, что Европарламент одобрит сделку о выходе Великобритании из ЕС. «В рамках текущей сделки мы сделали всё, для того чтобы минимизировать ущерб. Несмотря на это, брексит был и остаётся крайне болезненным событием», — приводит издание слова Сассоли.
Издание напоминает, что британский премьер Борис Джонсон стремится осуществить брексит 31 января 2020 года: его консервативная партия теперь обладает уверенным большинством в парламенте, поэтому Джонсон практически гарантированно получит необходимое одобрение законодателей. После брексита начнётся переходная фаза, в течение которой Великобритания будет оставаться частью единого рынка и таможенного союза ЕС. Она продлится до 31 декабря 2020 года с возможной опцией продления на два года: за это время Брюссель и Лондон планируют составить масштабный договор о свободной торговле.
Отмечается, что Джонсон стремится избежать продления переходной фазы: в свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, напротив, считает, что переходный период должен быть длиннее.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко при необходимости могут созвониться до Нового года для решения вопроса поставок газа.
Завсектором воспроизводства и демографической политики населения Центра по изучению проблем народонаселения экономфака МГУ Владимир Архангельский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал демографический прогноз Росстата.
Геннадий Теребков, представитель президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, прокомментировал уголовное дело о клевете, возбуждённое против неё судом в Калмыкии.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление Госдепартамента США о том, что компании — подрядчики «Северного потока — 2» не подпадут под американские санкции, если свернут все работы по газопроводу до 20 января.
Профессор кафедры социологии семьи и демографии МГУ Александр Синельников в беседе с Nation News прокомментировал прогноз Росстата, согласно которому продолжительность жизни россиян будет увеличиваться.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT выплату «Газпромом» украинскому «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража в рамках урегулирования спора о транзите газа.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в разговоре с RT заявление министра энергетики России Александра Новака о том, что газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года.