Euronews: новый глава Европарламента уверен, что брексит лишь сплотил ЕС

Новоизбранный председатель Европарламента Давид Сассоли заявил в интервью Euronews, что расчёты сторонников брексита не оправдались, поскольку дискуссии о выходе Великобритании стимулировали членов ЕС прийти к единому мнению. Он также выразил мнение, что Евросоюз по-прежнему нуждается в НАТО для своей защиты.

В то время как Еврокомиссия только готовится приступить к работе, новоизбранный председатель Европарламента Давид Сассоли не терял времени и с головой погрузился в изучение европейской повестки дня. Брексит, НАТО, политика Трампа — эти и другие темы обсудила с ним корреспондент Euronews Елена Каваллоне.



Вот что ответил политик на высказывание Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.



ДАВИД САССОЛИ, председатель Европарламента: В настоящий момент рискованно спорить о том, что у нас есть, и желать того, чего у нас нет. Я думаю, что Атлантический альянс (НАТО) всё ещё необходим.



Несмотря на то что тема брексита немного отошла на второй план, мы спросили у Сассоли, считает ли он, что ответственность за него в какой-то мере лежит на Евросоюзе.



ДАВИД САССОЛИ: Так же как и националисты на континенте, сторонники брексита думали, что разрушат Европейский союз. Вместо этого, несмотря на тот факт, что мы в ЕС обсуждаем все темы, по брекситу у нас было единое мнение.



Полную версию интервью с председателем Европарламента Давидом Сассоли смотрите в программе «Глобальный диалог» на этой неделе.



Дата выхода в эфир 12 ноября 2019 года.