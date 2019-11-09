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Daily Express: будущая глава Еврокомиссии призвала Европу освоить «язык силы»

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Если европейцы хотят утвердиться в мире, то одной лишь мягкой силы будет недостаточно, — об этом, как пишет Daily Express, заявила избранная глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По её мнению, Европе сейчас нужно освоить язык силы и развить свои собственные «мускулы».
Daily Express: будущая глава Еврокомиссии призвала Европу освоить «язык силы»
Reuters
Урсула фон дер Ляйен, которая 1 декабря должна вступить в должность председателя Еврокомиссии, вызвала тревожные настроения своей «задиристой речью», в которой она намекнула на готовность Евросоюза отказаться от «мягкой силы» и поиграть «мускулами», пишет Daily Express.
 
«Сегодня одной лишь мягкой силы будет недостаточно, если мы, европейцы, хотим утвердиться в мире, — заявила она. — Европа тоже должна учиться языку силы. Это, с одной стороны, означает развитие своих собственных мускул там, где мы в течение долгого времени полагались на других, например, в политике безопасности. С другой стороны, это означает использование доступной нам мощи с большей сосредоточенностью».
 
Урсула фон дер Ляйен также сделала выпад в сторону президента Франции Эммануэля Макрона, который в прошлом месяце наложил вето на переговоры о принятии Албании и Северной Македонии в состав ЕС.
 
«Мы многого потребовали от Северной Македонии и Албании. Они выполнили всё в полном объёме. Теперь мы должны сдержать слово и посодействовать переговорам о вступлении», — подчеркнула она.
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источник
Daily Express Великобритания Европа
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Албания Европа Северная Македония Урсула фон дер Ляйен Франция Эммануэль Макрон
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