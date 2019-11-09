Daily Express: будущая глава Еврокомиссии призвала Европу освоить «язык силы»

Урсула фон дер Ляйен, которая 1 декабря должна вступить в должность председателя Еврокомиссии, вызвала тревожные настроения своей «задиристой речью», в которой она намекнула на готовность Евросоюза отказаться от «мягкой силы» и поиграть «мускулами», пишет Daily Express.

«Сегодня одной лишь мягкой силы будет недостаточно, если мы, европейцы, хотим утвердиться в мире, — заявила она. — Европа тоже должна учиться языку силы. Это, с одной стороны, означает развитие своих собственных мускул там, где мы в течение долгого времени полагались на других, например, в политике безопасности. С другой стороны, это означает использование доступной нам мощи с большей сосредоточенностью».

Урсула фон дер Ляйен также сделала выпад в сторону президента Франции Эммануэля Макрона, который в прошлом месяце наложил вето на переговоры о принятии Албании и Северной Македонии в состав ЕС.

«Мы многого потребовали от Северной Македонии и Албании. Они выполнили всё в полном объёме. Теперь мы должны сдержать слово и посодействовать переговорам о вступлении», — подчеркнула она.