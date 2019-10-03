SRF: в команде фон дер Ляйен оказались политики с запятнанной репутацией

Передача поста главы Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен может затянуться не неопределённый срок из-за кадровых проблем, сообщает SRF. Дело в том, что в её новой «команде для Европы» обнаружилось несколько политиков с запятнанной репутацией. Их обвиняют в различных нарушениях коррупционного характера, из-за которых Европейский парламент отказывается согласовывать кандидатуры.
Первого ноября Урсула фон дер Ляйен собирается занять пост главы Европейской комиссии. Но политическая репутация у некоторых из назначенных ею комиссаров запятнана. Со вчерашнего дня в парламенте ЕС проходят слушания кандидатов — пока неизвестно, чем это всё закончится для фон дер Ляйен и её сотрудников. С репортажем Себастьян Рамшпек.
Три недели назад Урсула фон дер Ляйен представила свою Еврокомиссию, дав кандидатам большие лавры авансом.
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, новая глава Еврокомиссии:У моей команды для Европы много талантов и способностей. Эта команда должна завоевать доверие парламента.
Ведь Европейский парламент теперь должен одобрить весь состав комиссии. Только после этого она может взяться за свою работу. Но ещё до слушаний в Европейском парламенте юридический комитет отклонил кандидатуру Рованы Плумб от Румынии из-за конфликта интересов. По той же причине отказ получил кандидат от Венгрии Ласло Трочани. Сегодня во второй половине дня парламент взялся за другого спорного кандидата поляка Януша Войцеховского.
ЯНУШ ВОЙЦЕХОВСКИЙ, кандидат в члены Еврокомиссии:Дамы и господа, для меня большая честь, но и серьёзный вызов выступать здесь перед вами.
В пятницу было закрыто делопроизводство Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), в рамках которого Войцеховский обвинялся в нарушениях, связанных с возмещением командировочных расходов. Завтра на слушаниях появится француженка Сильвия Гулар. OLAF ведёт против неё расследование по подозрению в предоставлении одному из своих сотрудников фиктивной работы.
Политические претензии есть и к Паоло Джентилони из залезшей в большие долги Италии. Как нарочно именно он должен стать комиссаром по экономике, отвечающим за контроль государственных финансов в еврозоне.
СЕБАСТЬЯН РАМШПЕК, корреспондент SRF:Вместо самых талантливых некоторые из стран — членов ЕС делегировали в Брюссель проблемные кадры. И Урсуле фон дер Ляйен приходится мириться с обвинениями в том, что за кулисами она приложила недостаточные усилия в поддержку кандидатов с незапятнанной репутацией.
Не исключено, что Жан-Клод Юнкер сможет передать свой пост фон дер Ляйен только после первого ноября. Хотя Венгрия и Румыния делегировали резервных кандидатов, могут произойти ещё и другие перестановки.
Посол России в КНДР Александр Мацегора в интервью «Российской газете» заявил, что после состоявшегося в апреле во Владивостоке саммита лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына политический контакт между государствами заметно активизировался.
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введении с 18 октября новых торговых пошлин на воздушные суда, а также сельскохозяйственную и промышленную продукцию из Евросоюза после получения соответствующего разрешения арбитража ВТО.
Предварительный объём инвестиций в проект по капитальному ремонту десяти энергоблоков на трёх теплоэлектростанциях на Кубе оценивается в €600 — 700 млн, заявил первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что разрешение со стороны арбитра Всемирной торговой организации для Соединённых Штатов ввести пошлины в отношении Евросоюза на $7,5 млрд является большой победой.
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность введения пошлин на вино и сыр из европейских стран в связи с разрешением арбитража ВТО для Вашингтона о принятии мер по отношению к ЕС.
Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил об отсутствии альтернативного плана по минским договорённостям. По его мнению, «формула Штайнмайера» сама по себе является компромиссом и уступкой в сравнении с изначальным текстом Минских соглашений.
Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в регионе Геннадия Прохорычева.
Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся на беге на 110 м с барьерами, стал первым спортсменом в истории чемпионатов мира, которому удалось попасть в тройку призёров на четырёх мировых первенствах подряд.
Всероссийская премьера симфонического спектакля «Мастер и Маргарита» состоится 12 и 13 октября в Крыму, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на организатора, руководителя компании Inconcert Игоря Нескубина.
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал подробности о фестивале «Золотая осень», который будет проходить с 4 по 13 октября.
Посол США в России Джон Хантсман в интервью газете «Коммерсантъ» назвал спекуляцией сообщения СМИ о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) на год.
Бывший член сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможном назначении экс-наставника немецкого «Шальке» Доминика Тедеско на пост главного тренера московского «Спартака».
Завершающий свою работу в Москве посол США Джон Хантсман в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что новый советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен может посетить Москву.