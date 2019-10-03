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SRF: в команде фон дер Ляйен оказались политики с запятнанной репутацией

Материал представлен в переводе ИноТВ
Передача поста главы Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен может затянуться не неопределённый срок из-за кадровых проблем, сообщает SRF. Дело в том, что в её новой «команде для Европы» обнаружилось несколько политиков с запятнанной репутацией. Их обвиняют в различных нарушениях коррупционного характера, из-за которых Европейский парламент отказывается согласовывать кандидатуры.

Первого ноября Урсула фон дер Ляйен собирается занять пост главы Европейской комиссии. Но политическая репутация у некоторых из назначенных ею комиссаров запятнана. Со вчерашнего дня в парламенте ЕС проходят слушания кандидатов — пока неизвестно, чем это всё закончится для фон дер Ляйен и её сотрудников. С репортажем Себастьян Рамшпек. 

Три недели назад Урсула фон дер Ляйен представила свою Еврокомиссию, дав кандидатам большие лавры авансом.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, новая глава Еврокомиссии: У моей команды для Европы много талантов и способностей. Эта команда должна завоевать доверие парламента.

Ведь Европейский парламент теперь должен одобрить весь состав комиссии. Только после этого она может взяться за свою работу. Но ещё до слушаний в Европейском парламенте юридический комитет отклонил кандидатуру Рованы Плумб от Румынии из-за конфликта интересов. По той же причине отказ получил кандидат от Венгрии Ласло Трочани. Сегодня во второй половине дня парламент взялся за другого спорного кандидата поляка Януша Войцеховского.

ЯНУШ ВОЙЦЕХОВСКИЙ, кандидат в члены Еврокомиссии: Дамы и господа, для меня большая честь, но и серьёзный вызов выступать здесь перед вами.

В пятницу было закрыто делопроизводство Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), в рамках которого Войцеховский обвинялся в нарушениях, связанных с возмещением командировочных расходов. Завтра на слушаниях появится француженка Сильвия Гулар. OLAF ведёт против неё расследование по подозрению в предоставлении одному из своих сотрудников фиктивной работы.

Политические претензии есть и к Паоло Джентилони из залезшей в большие долги Италии. Как нарочно именно он должен стать комиссаром по экономике, отвечающим за контроль государственных финансов в еврозоне.

СЕБАСТЬЯН РАМШПЕК, корреспондент SRF: Вместо самых талантливых некоторые из стран — членов ЕС делегировали в Брюссель проблемные кадры. И Урсуле фон дер Ляйен приходится мириться с обвинениями в том, что за кулисами она приложила недостаточные усилия в поддержку кандидатов с незапятнанной репутацией.

Не исключено, что Жан-Клод Юнкер сможет передать свой пост фон дер Ляйен только после первого ноября. Хотя Венгрия и Румыния делегировали резервных кандидатов, могут произойти ещё и другие перестановки.

Дата выхода в эфир 01 октября 2019 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
SRF Швейцария Европа
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Брюссель Европа Европейская комиссия Европейский парламент ЕС Урсула фон дер Ляйен
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