SRF: в команде фон дер Ляйен оказались политики с запятнанной репутацией

03:00 В Багдаде ввели комендантский час на фоне протестов Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в Багдаде комендантского часа с 5:00 3 октября в связи с протестными акциями в городе.

03:00 Посол России отметил активизацию политического контакта с КНДР Посол России в КНДР Александр Мацегора в интервью «Российской газете» заявил, что после состоявшегося в апреле во Владивостоке саммита лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына политический контакт между государствами заметно активизировался.

03:00 При крушении ретросамолёта в США погибли семь человек При крушении бомбардировщика времён Второй мировой войны B-17 в американском штате Коннектикут погибли семь человек, ещё семеро госпитализированы, уточнил телеканал WTIC-TV.

03:00 КНДР подтвердила проведение испытательного пуска ракеты нового типа КНДР провела 2 октября испытательный пуск баллистических ракет нового типа с подводной лодки, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

03:00 США введут новые торговые пошлины в отношении стран ЕС с 18 октября Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введении с 18 октября новых торговых пошлин на воздушные суда, а также сельскохозяйственную и промышленную продукцию из Евросоюза после получения соответствующего разрешения арбитража ВТО.

03:00 В кабмине дали прогноз по объёму инвестиций в ремонт энергоблоков Кубы Предварительный объём инвестиций в проект по капитальному ремонту десяти энергоблоков на трёх теплоэлектростанциях на Кубе оценивается в €600 — 700 млн, заявил первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько.

03:00 Трамп оценил разрешение ВТО ввести пошлины против ЕС Американский президент Дональд Трамп заявил, что разрешение со стороны арбитра Всемирной торговой организации для Соединённых Штатов ввести пошлины в отношении Евросоюза на $7,5 млрд является большой победой.

03:00 «Челси» одержал победу над «Лиллем» в матче ЛЧ Лондонский «Челси» одержал победу над французским «Лиллем» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

03:00 «Лион» обыграл «Лейпциг» в матче Лиги чемпионов Французский «Лион» одержал победу над немецким «РБ Лейбпциг » в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

03:00 На МКАД два человека пострадали в ДТП с тремя грузовиками На юго-западе Москвы в результате столкновения трёх грузовых автомобилей пострадали два человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

03:00 «Валенсия» с Черышевым разгромно проиграла «Аяксу» в матче ЛЧ Испанская «Валенсия» потерпела разгромное поражение он амстердамского «Аякса» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

03:00 Дубль Суареса принёс «Барселоне» победу над «Интером» в Лиге чемпионов Каталонская «Барселона» одержала победу над миланским «Интером» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

03:00 Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Зальцбург» в матче ЛЧ Английский «Ливерпуль» одержал победу над австрийским «РБ Зальцбург» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

03:00 Помпео пригрозил введением пошлин на европейское вино и сыр Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность введения пошлин на вино и сыр из европейских стран в связи с разрешением арбитража ВТО для Вашингтона о принятии мер по отношению к ЕС.

03:00 «Зенит» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над лиссабонской «Бенфикой» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

03:00 Лавров заявил об отсутствии «плана Б» по Минским соглашениям Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил об отсутствии альтернативного плана по минским договорённостям. По его мнению, «формула Штайнмайера» сама по себе является компромиссом и уступкой в сравнении с изначальным текстом Минских соглашений.

03:00 Слуцкий рассказал, для чего активно ведёт свою страницу в Instagram Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий рассказал, какую цель он преследует, активно ведя свою страницу в социальной сети Instagram.

03:00 Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в регионе Геннадия Прохорычева.

03:00 Шубенков стал первым атлетом в истории, выигравшим медали в беге на 110 м с барьерами на четырёх ЧМ подряд Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся на беге на 110 м с барьерами, стал первым спортсменом в истории чемпионатов мира, которому удалось попасть в тройку призёров на четырёх мировых первенствах подряд.

03:00 В Кабардино-Балкарии вынесли приговор по делу о ДТП с четырьмя погибшими В Кабардино-Балкарии вынесли приговор по делу о смертельном ДТП, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на Главное военное следственное управление СК России.

03:00 Из незаконного оборота в Татарстане изъяли 15 тонн алкоголя с начала года Из незаконного оборота в Татарстане изъяли 14,8 тонн алкоголя с начала 2019 года. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на республиканскую Госалкогольинспекцию.

03:00 В Москве прошла церемония открытия Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал» В Москве состоялась церемония открытия Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал», сообщает «Взгляд».

03:00 Трамп пригрозил подать в суд из-за заявлений о его связях с Россией Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность привлечения к суду представителей Соединённых Штатов, которые причастны к распространению сообщений о его связях с Россией.

03:00 Эксперт рассказала, какое мясо считается самым вредным Диетолог, специалист по рациональному питанию, врач-физиотерапевт Марина Ваулина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое мясо считается самым вредным.

03:00 Всероссийская премьера симфонического спектакля «Мастер и Маргарита» пройдёт в Крыму в октябре Всероссийская премьера симфонического спектакля «Мастер и Маргарита» состоится 12 и 13 октября в Крыму, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на организатора, руководителя компании Inconcert Игоря Нескубина.

03:00 Дни узбекского кино пройдут в Казани с 3 по 5 октября Дни узбекского кино состоятся в Казани 3—5 октября, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

03:00 Лучшим учителям Петербурга присудят премии Лучшим педагогам Санкт-Петербурга присудят премии в размере 200 тыс. рублей, сообщает kp.ru со ссылкой на городскую администрацию.

03:00 Власти Москвы рассказали подробности о фестивале «Золотая осень» Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал подробности о фестивале «Золотая осень», который будет проходить с 4 по 13 октября.

03:00 Хантсман прокомментировал антироссийские санкции США Посол США в России Джон Хантсман считает, что на данный момент рано оценивать успешность антироссийских санкций Вашингтона. По его словам, ограничительные меры показывают свою эффективность не сразу.

03:00 В Госдуме прокомментировали позицию Дании по «Северному потоку — 2» Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с Nation News прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2».

03:00 Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами Россиянин Сергей Шубенков занял второе место в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.

03:00 Число новых ИП в Москве выросло на 9% за семь месяцев 2019 года Число новых индивидуальных предпринимателей в Москве выросло на 9,3% за семь месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018-го.

03:00 На Прегольской ТЭС прошли учения спасателей На Прегольской ТЭС в Калининградской области прошли учения спасателей, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

03:00 В Удмуртии вынесли приговор по делу о ложном минировании В Ижевске вынесли приговор по делу о ложном минировании, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.

03:00 Трамп возобновил помощь Украине из-за просьбы сенатора Американский президент Дональд Трамп заявил, что принял решение возобновить выделение помощи Киеву после соответствующего звонка от сенатора Роба Портмана.

03:00 Ласицкене ответила на вопрос о своей подготовке к Играм-2020 Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, ставшая трёхкратной чемпионкой мира, рассказала о том, готовится ли она к предстоящим летним Олимпийским играм 2020 года.

03:00 Ласицкене высказалась об уровне организации ЧМ по лёгкой атлетике 2019 года Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, ставшая трёхкратной чемпионкой мира, поделилась мнением об организации мирового первенства 2019 года в столице Катара — Дохе.

03:00 Ласицкене: статус трёхкратной чемпионки мира прибавляет ответственности и мандража Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, ставшая трёхкратной чемпионкой мира, рассказала, ощущает ли она, что стала недосягаемой для своих соперниц.

03:00 Хантсман назвал спекуляцией сообщения о планах продлить СНВ на год Посол США в России Джон Хантсман в интервью газете «Коммерсантъ» назвал спекуляцией сообщения СМИ о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) на год.

03:00 Ласицкене о нейтральном статусе: весь мир понимает, что мы россияне Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, ставшая трёхкратной чемпионкой мира, ответила на вопрос, привыкла ли она к тому, что в честь её побед на награждении не звучит гимн России.

03:00 Ласицкене рассказала, чем победа на ЧМ-2019 отличается от предыдущих Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, ставшая трёхкратной чемпионкой мира, рассказала, чем победа на мировом первенстве 2019 года в Катаре отличается от предыдущих.

03:00 «Авангард» разгромил рижское «Динамо» в матче КХЛ Омский «Авангард» одержал разгромную победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

03:00 Хантсман заявил об «окне возможностей» для Москвы и Киева Посол США в России Джон Хантсман считает, что для Москвы и Киева открывается «окно возможностей» из-за позитивных сдвигов в отношениях двух стран.

03:00 Дубль Хакими принёс «Боруссии» победу над «Славией» в матче ЛЧ Дортмундская «Боруссия» одержала победу над пражской «Славией» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

03:00 «Генк» и «Наполи» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов Бельгийский «Генк» и итальянский «Наполи» сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

03:00 Трамп выступил против вмешательства третьих стран в дела Арктики Американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё сообщил, что Вашингтон не допустит вмешательства в дела Арктики со стороны стран за пределами региона.

03:00 Слуцкий заявил, что уверен в своём положении в «Витессе» Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий заявил, что уверен в своём положении в команде.

03:00 Мостовой оценил сообщения о назначении Тедеско главным тренером «Спартака» Бывший член сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможном назначении экс-наставника немецкого «Шальке» Доминика Тедеско на пост главного тренера московского «Спартака».

03:00 Хантсман рассказал о возможности визита советника Трампа в Россию Завершающий свою работу в Москве посол США Джон Хантсман в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что новый советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен может посетить Москву.