Die Welt: фон дер Ляйен вряд ли выполнит свои обещания по минимальной зарплате

Намерение новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о введении общеевропейский уровень минимальной зарплаты вряд ли будет выполнено, пишет Die Welt. Страны ЕС слишком сильно разнятся по уровню зарплат и расходов на проживание. Вместе с тем, в Европе всё активнее звучат требования увеличения минимального размера оплаты труда, отмечает издание.

Польская правящая партия «Право и справедливость» хочет повысить минимальный размер оплаты труда на 75%. Ээто заявление похоже на предвыборный популизм, отмечает Die Welt, однако эксперты говорят о том, что его стоит воспринимать всерьёз.

«Разумеется здесь замешан популизм, однако неверно объяснять всё лишь только этим мотивом. Сейчас в Европе усилилось давление по достижению достаточного для жизни уровня зарплат», — приводит издание слова эксперта по налоговой политике Торстена Шультена. Согласно исследованию, проведённому Шультеном и его коллегой Торстеном Мюллером, как минимум в 11 странах ЕС сейчас проходят кампании за повышение минимального размера оплаты труда. Профсоюзы Бельгии и Нидерландов требуют повышения на 45 и 39%, Франции — на 18%.

Кроме того, как отмечают авторы исследования, во многих странах считают, что минимальной зарплаты не хватает для проживания — поэтому вводится требование «достаточной для жизни зарплаты». Впервые это понятие появилось в США, затем его переняли в Великобритании. В 2016 году британское правительство постановило, что «достаточная для жизни зарплата» должна равняться 60% медианной зарплаты (то есть среднего дохода граждан).

Die Welt напоминает, что новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о своём стремлении к введению общеевропейской минимальной зарплаты: её слова были негативно восприняты представителями бизнеса. По мнению главы объединения работодателей BDA Стеффена Кампетера, в таком случае влияние Брюсселя станет чрезмерным. Издание отмечает, что в 6 странах ЕС не существует закона о минимальной заработной плате.

Как пишет издание, выполнения обещания фон дер Ляйен будет зависеть, в том числе, от того, воспринимает ли новый еврокомиссар по рынку труда Николас Шмит «минимальную зарплату» как «достаточную для жизни зарплату». Однако, вероятность ввода общеевропейской минимальной зарплаты мала, считает Die Welt: в странах ЕС слишком разный уровень зарплат и расходов на проживание.



