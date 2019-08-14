Welt: немецкий бизнес выступил против планов фон дер Ляйен повысить социальные расходы в ЕС

Планы новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по введению общеевропейского МРОТ и страховки по безработице лишь навредят ЕС, считает Die Welt. Сила Европы заключается в конкуренции и многообразии стран-членов, а излишне активная социальная политика снизит конкурентоспособность ЕС по отношению к США и Китаю, считает издание.
Немецкие предприятия составили список требований для Еврокомиссии, сообщает Die Welt. Издание отмечает, что этот список вряд ли придётся по душе новой главе общеевропейского института — Урсуле фон дер Ляйен.
Дело в том, что немецкий бизнес резко выступает против обещанного фон дер Ляйен курса на увеличение социальных расходов. Компании опасаются, что введение общеевропейских страховки по безработице и минимального размера оплаты труда ещё больше снизят конкурентоспособность ЕС по сравнению с США и Китаем. Кроме того, страны вроде Франции и Италии смогут переложить последствия своей недальновидной социальной политики на других членов ЕС, а завышенные требования по МРОТ затруднят экономический рост восточноевропейских стран. Издание отмечает, что предлагаемое фон дер Ляйен перераспределение доходов является крайне вредной мерой для ЕС, являющегося экономическим и валютным союзом.
Как сообщает Die Welt, для осуществления изменений в Брюсселе планируют отменить принцип консенсуса в вопросе социальной политики. Таким образом, Германия больше не сможет накладывать вето на повышение социальных расходов — а когда ЕС покинет Великобритания, сторонники увеличения социальной сферы получат квалифицированное большинство.
Представители бизнеса поступают правильно, заранее указывая Брюсселю на возможные риски подобной социальной политики, считает издание. ЕС должен срочно «привести себя в форму», чтобы подготовиться к будущим вызовам. Брюсселю необходимо понять, что сила Европы заключается не в централизованном управлении, а в конкуренции и многообразии стран-членов, пишет Die Welt.
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