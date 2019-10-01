Bild: бензин и дизель тоже нужны — еврокомиссар ответил Грете Тунберг

Ряд политиков и экспертов раскритиковали слова климатической активистки Греты Тунберг, сказанные в ходе заседания Генассамблеи ООН, пишет Bild. Еврокомиссар Гюнтер Эттингер заявил, что не нужно концентрироваться лишь на теме климата. С критикой выступила и канцлер ФРГ Ангела Меркель, отметившая, что Тунберг ничего не сказала об уже достигнутом прогрессе.
Своими эмоциональными словами в ООН климатическая активистка и основательница движения Fridays for Future Грета Тунберг привлекла к себе большое внимание, пишет Bild. Её речь была смесью из гнева, обвинений и слёз: «Мы никогда вас не простим! Своими пустыми словами вы украли мои мечты и моё детство», — приводит издание слова Тунберг.
В своём интервью для Bild еврокомиссар Гюнтер Эттингер призвал к тому, чтобы вопрос климатических изменений не стал единственной темой политических обсуждений, а также заявил, что шумиха вокруг Греты Тунберг очень сильно преувеличена: «Неверно обсуждать одну лишь защиту окружающей среды. Нужно найти баланс. Нам нужны климатические активисты, однако не нужно концентрироваться только на этом».
Эттингер подчеркнул, что ЕС должен проводить «умную политику». Кроме того, он призвал не отказываться от бензиновых и дизельных двигателей, а, напротив, продолжать их развитие, поскольку полный переход на электромобили пока невозможен.
Как отмечает Bild, слова Тунберг вызвали реакцию у целого ряда политиков и экспертов. К примеру, политолог Бьорн Ломборг заявил, что «выбросы углекислого газа происходят не из злых побуждений: в первую очередь, они являются побочным продуктом стремления людей обеспечить выход на беспрецедентный энергетический уровень».
Что касается канцлера ФРГ Ангелы Меркель, то она также подвергла шведскую активистку критике, отметив, что Тунберг ничего не сказала об уже достигнутом прогрессе.
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