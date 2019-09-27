Всё сама — эксперты объяснили Focus, что Грета Тунберг не пиар-продукт

Многие не верят в то, что шведская экоактивистка Грета Тунберг сама пишет свои речи о проблемах климата, сообщает Focus. И, как оказывается, за ней действительно стоит целая команда из родственников, друзей семьи, компаний и предпринимателей, которые помогают ей в её деле. Но, как они сами заверяют, всё, что она говорит, — это её собственные мысли.

Своими речами шведская экоактивистка Грета Тунберг поделила мир на тех, кто её любит, и тех, кто её ненавидит, пишет Focus. «Наш дом горит», «Я хочу, чтобы вы паниковали» — это типичные для неё заявления. Но при этом никто не подвергает сомнению тот факт, что она делает свою работу очень профессионально. «Однако как она этого добивается и кто находится в команде иконы климата?» — задаётся вопросом издание.

Во всех поездках на крупные международные конгрессы, как, например, недавний климатический саммит ООН в Нью-Йорке, её сопровождает отец и шведский актёр Сванте Тунберг. Также экоактивистку поддерживает некий «старый друг семьи». Две компании Climate Nexus и GSCC, специализирующиеся на пиаре в сфере защиты окружающей среды, бесплатно помогают ей с приглашениями, интервью и запросами со стороны СМИ.

К тому же Тунберг регулярно консультируется с учёными, которые проверяют достоверность чисел и фактов в её речах. Один из них — климатолог Кевин Андерсон. «Грета присылает мне иногда свои тексты и просит проверить, нет ли в них каких-нибудь ошибок по содержанию. Иногда мы также обсуждаем некоторые темы», — рассказал он.

Из-за этой связи с учёными Грету обвинили в том, что она не сама пишет свои речи, а их пишут ей эксперты. Она опровергла это в одном из своих постов в Facebook: «Я пишу свои речи сама». Андерсон также прокомментировал эти обвинения: «То, что вы слышите из уст Греты Тунберг, это то, о чём Грета Тунберг думает и что она сама пишет». Она — не рупор своих родителей, пиар-кампании или учёных, подчеркнул он.

Также в контексте обсуждения Греты Тунберг постоянно всплывает имя шведского предпринимателя и основателя социальной сети We don`t have time (в переводе с английского «У нас нет времени. — ИноТВ) Ингмара Рентцхога. Считается, что именно он открыл Грету миру, потому что в августе 2018 года у себя в Facebook опубликовал фото и статью о её первом «бойкоте школьных занятий ради климата» у шведского парламента. Его пост стал вирусным. После этого Тунберг начала сотрудничать с предпринимателем. Она была представителем его стартапа, он же познакомил её с климатологами.

Именно поэтому Тунберг постоянно обвиняют в том, что она пиар-марионетка, которую в своих финансовых интересах используют Рентцхог, её родители и другие. Впрочем, доказательств этому нет. Шведский журналист Андреас Хенриксон, который первым начал освещать эту тему, заявил: «Это правда, что Рентцхог её продвигал и не раз упоминал её в буклете своего стартапа для инвесторов... В этом смысле он её использовал». Однако Хенриксон уверен: «Она не пиар-продукт. Она действительно верит в то, что делает. Она — это она. Она — феномен».