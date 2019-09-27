Daily Mail: чай в пакетиках — не только удовольствие, но и миллионы частиц пластика в организм

Группа учёных из Канады обнаружила, что при заваривании чайных пакетиков в чашку попадает в тысячи раз больше пластиковых микрочастиц, чем удавалось обнаружить в других видах пищи и напитков, в том числе в бутылках с водой, сообщает Daily Mail. Кроме того, исследователи заметили изменения в поведении и анатомии планктонных ракообразных, в организм которых попали высвободившиеся частицы.

Одноразовые чайные пакетики оказались одним из главных источников пластиковых микрочастиц, бесчисленное множество которых ежегодно попадает в Мировой океан и организм человека, пишет Daily Mail.

К такому выводу пришла группа учёных из канадского Университета МакГилла, изучив последствия использования пластиковых чайных пакетиков, вместо бумажных.

В рамках эксперимента, учёные приобрели несколько пакетиков четырех разных видов чая, удалили оттуда всю заварку и залили их кипятком на пять минут. После этого они изучили содержание воды при помощи электронного микроскопа.

Результаты замеров показали, что в воде плавали миллиарды микро- и наночастиц пластика, в тысячи раз больше, чем удавалось обнаружить в других видах пищи и напитков, в том числе в пластиковых бутылках с водой.

«Когда вы завариваете пакетик чая, примерно 11,6 млрд пластиковых микрочастиц и ещё 3,1 млрд полимерных наночастиц попадает в одну чашку», — отметили учёные.

Проанализировав образцы крошечных высвобождающихся пластиковых частиц, исследователи обнаружили, что их состав соответствует составу самих пакетиков чая, изготовленных из нейлона и полиэтилентерефталата.

В рамках второго эксперимента, учёные проверили, что произойдёт, если ввести эти частицы в питательную среду, где обитают рачки-дафнии. Исследователи обнаружили, что, несмотря на то, что животные выжили после подобного воздействия, появление пластиковых частиц вызывало нарушения в развитии и поведении этих беспозвоночных существ.

При этом Daily Mail отмечает, что учёным до сих пор неизвестно, как микропластик влияет на здоровье человека.