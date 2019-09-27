Bild: экоактивистке из Швеции вручили премию «За правильный образ жизни»

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг наградили «Альтернативной Нобелевской премии», сообщает Bild. Ей вручили награду «За правильный образ жизни», потому что она требовала безотлагательных климатических мер. При этом девушка опиралась на научные факты и помогала в их распространении.
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг стала лауреатом так называемой «Альтернативной Нобелевской премии». Год назад 16-летняя девушка начала проводить еженедельные пикеты у шведского парламента, призывая прилагать большие усилия для защиты климата.
Сначала она была совершенно одна. За несколько месяцев история переросла в мировое движение «Пятницы ради будущего». Миллионы людей — в основном молодёжь — присоединились к Тунберг и стали участвовать в демонстрациях, которые проходили регулярно по пятницам.
Директор стокгольмского фонда премии «За правильный образ жизни» Оле фон Икскюль объяснил, что Тунберг наградили за её политические требования безотлагательных климатических мер, которые она озвучивала с опорой на научные факты. Также она помогала в распространении этих фактов.
Премию «За правильный образ жизни» называют «Альтернативой Нобелевской премии». Каждый лауреат получает один миллион шведских крон (в пересчёте — €94 000). Другими лауреатами в этом году стали Дави Копенава, лидер народности яномами в бразильской Амазонии, китайский борец за права женщин Го Цзянмэй, а также правозащитница Аминату Хайдар из Западной Сахары.
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