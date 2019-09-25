Der Tagesspiegel: Парижское соглашение поможет России спасти газовую промышленность и подправить имидж

Ратификация Парижского соглашения по климату — это логичный шаг со стороны Кремля, пишет Der Tagesspiegel. Дело в том, что последствия глобального потепления, в частности таяние льдов и вечной мерзлоты, могут нанести существенный ущерб газовой инфраструктуре страны. К тому же эта инициатива позволит России подправить свой имидж на международной арене, отмечает издание.

На этой неделе Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату, пишет Der Tagesspiegel. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал соответствующий правительственный декрет. В результате выросли шансы на то, что после многих лет отрицания и отсутствия интереса к этой теме «отстающая» Россия действительно начнёт проводить безвредную для окружающей среды энергетическую политику.

Большая часть энергоснабжения в России обеспечивается за счёт газа, а также «устаревших, грязных угольных электростанций». Небольшая часть приходится на гидроэлектростанции. При этом страна занимает четвёртое место в списке стран с наибольшими выбросами углекислого газа. На первых трёх находятся Китай, США и Индия, отмечает издание. К тому же российская экономика очень сильно зависит от экспорта ископаемого энергетического сырья.

Эксперты убеждены, что ратификация Парижского соглашения — это вполне логичный шаг со стороны Кремля, ведь нефтяная и газовая промышленность, а также вся экономика страны очень уязвимы перед последствиями глобального потепления. Это связано с тем, что некоторые отрезки газопроводов построены на льду или вечной мерзлоте. Если они начнут таять, у Москвы возникнут серьёзные проблемы с экспортом.

По-видимому, Кремль вполне серьёзно относится к растущим климатическим рискам. К ратификации Парижского соглашения в администрации президента готовились уже с января. Власти пытаются улучшить экологическую ситуацию в стране. Особенно их беспокоят залежи метана, находящиеся в слое вечной мерзлоты в арктических регионах. Они представляют наибольшую опасность для климата, подчёркивает издание. Последствия глобального потепления ощущаются не только под землёй, но и на её поверхности, продолжает Der Tagesspiegel. Летом из-за засухи в сибирской тайге сгорело 5,5 млн гектаров леса.

Также ратификация соглашения позволит России улучшить свой имидж на международной арене, не прилагая при этом никаких конкретных усилий. При этом Кремль может добиться резкого снижения выбросов CO 2 сразу в двух сферах: лесного хозяйства и домостроения. В первой за счёт посадки новых деревьев, а во второй — с помощью сравнительно недорогих модернизаций, которые повысят энергоэффективность, и большие объёмы тепла не будут тратиться впустую.

К тому же в последнее время россиян сильнее начали волновать проблемы климата. Об этом свидетельствуют данные социологических исследований. Но главу Кремля не так интересуют возобновляемые источники энергии, как ядерная энергетика. Недавно плавучую атомную электростанцию «Академик Ломоносов» впервые спустили на воду. Также в стране строятся десятки новых реакторов, отмечает издание.