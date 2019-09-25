Der Tagesspiegel: Парижское соглашение поможет России спасти газовую промышленность и подправить имидж

Ратификация Парижского соглашения по климату — это логичный шаг со стороны Кремля, пишет Der Tagesspiegel. Дело в том, что последствия глобального потепления, в частности таяние льдов и вечной мерзлоты, могут нанести существенный ущерб газовой инфраструктуре страны. К тому же эта инициатива позволит России подправить свой имидж на международной арене, отмечает издание.
На этой неделе Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату, пишет Der Tagesspiegel. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал соответствующий правительственный декрет. В результате выросли шансы на то, что после многих лет отрицания и отсутствия интереса к этой теме «отстающая» Россия действительно начнёт проводить безвредную для окружающей среды энергетическую политику.
Большая часть энергоснабжения в России обеспечивается за счёт газа, а также «устаревших, грязных угольных электростанций». Небольшая часть приходится на гидроэлектростанции. При этом страна занимает четвёртое место в списке стран с наибольшими выбросами углекислого газа. На первых трёх находятся Китай, США и Индия, отмечает издание. К тому же российская экономика очень сильно зависит от экспорта ископаемого энергетического сырья.
Эксперты убеждены, что ратификация Парижского соглашения — это вполне логичный шаг со стороны Кремля, ведь нефтяная и газовая промышленность, а также вся экономика страны очень уязвимы перед последствиями глобального потепления. Это связано с тем, что некоторые отрезки газопроводов построены на льду или вечной мерзлоте. Если они начнут таять, у Москвы возникнут серьёзные проблемы с экспортом.
По-видимому, Кремль вполне серьёзно относится к растущим климатическим рискам. К ратификации Парижского соглашения в администрации президента готовились уже с января. Власти пытаются улучшить экологическую ситуацию в стране. Особенно их беспокоят залежи метана, находящиеся в слое вечной мерзлоты в арктических регионах. Они представляют наибольшую опасность для климата, подчёркивает издание. Последствия глобального потепления ощущаются не только под землёй, но и на её поверхности, продолжает Der Tagesspiegel. Летом из-за засухи в сибирской тайге сгорело 5,5 млн гектаров леса.
Также ратификация соглашения позволит России улучшить свой имидж на международной арене, не прилагая при этом никаких конкретных усилий. При этом Кремль может добиться резкого снижения выбросов CO2 сразу в двух сферах: лесного хозяйства и домостроения. В первой за счёт посадки новых деревьев, а во второй — с помощью сравнительно недорогих модернизаций, которые повысят энергоэффективность, и большие объёмы тепла не будут тратиться впустую.
К тому же в последнее время россиян сильнее начали волновать проблемы климата. Об этом свидетельствуют данные социологических исследований. Но главу Кремля не так интересуют возобновляемые источники энергии, как ядерная энергетика. Недавно плавучую атомную электростанцию «Академик Ломоносов» впервые спустили на воду. Также в стране строятся десятки новых реакторов, отмечает издание.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT опубликованную Белым домом расшифровку разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, в ходе которого Германия и Франция обвинялись в несоблюдении санкций в отношении России.
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов может отправиться в отставку в случае поражения от КАМАЗа из Набережных Челнов в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
Басманный суд Москвы арестовал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России генерал-майора полиции Александра Мельникова. Он обвиняется в попытке мошенничества.
Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивану Подкопаеву, осуждённому на три года колонии по обвинению в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов на несанкционированной акции 27 июля в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Росстат обнародовал данные «Об оценке индекса потребительских цен с 17 по 23 сентября 2019 года». Из них следует, что по ряду продуктовых позиций цены снизились, сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт ведомства.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева о готовности Украины к зиме.
УФСИН России по Республике Карелия организовало проверку после появления в ряде СМИ сообщений о нарушениях прав человека в петрозаводской исправительной колонии №9. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление бывшего украинского министра транспорта Евгения Червоненко о том, что «плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться.
Белый дом опубликовал расшифровку разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Член комитета Госдумы по жилищной политике Илья Осипов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал предложение наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов, когда нужно проникнуть в помещение для проверки законности перепланировки или установки газового оборудования.
Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета дипломат Николай Платошкин в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что американская сторона не выдала визы не только участникам российской делегации на сессии Генассамблеи ООН, но и гостям конференции по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» осуществил глубоководное погружение на морском полигоне в акватории Чёрного моря, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера Дональда Трампа со стороны представителей Демократической партии.
Сотрудники МЧС самопровозглашённой Донецкой народной республики развернули оперативный мобильный штаб по ликвидации крупного пожара, который произошёл в Куйбышевском районе Донецка на территории бывшего завода алюминиевых профилей.