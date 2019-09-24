Daily Telegraph: каждый британский ребёнок должен провести ночь под звёздами

У всех детей из Великобритании должна быть возможность провести ночь под звёздным небом и побыть наедине с природой, сообщает The Daily Telegraph выводы правительственного доклада. Его автор утверждает, что многие несовершеннолетние жители острова никогда не покидают город, хотя сельская местность и леса являются национальным достоянием страны и помогают жителям быть более счастливыми и здоровыми.

Каждый британский ребёнок должен провести ночь под звёздным небом, потому что слишком многие из них потеряли связь с природой, приводит The Daily Telegraph советы обстоятельного правительственного доклада.

Как рассказывает издание, в своём докладе для Департамента окружающей среды (Defra) автор исследования и журналист Джулиан Гловер утверждает, что поощрение прогулок в национальных парках Великобритании и заповедниках сделает жителей страны более счастливыми и здоровыми. Он обеспокоен тем, что у многих городских детей нет возможности уехать в деревню или увидеть ночное небо в свете звёзд. «Ужасно, что многие дети сейчас вырастают, ни разу не выехав за пределы города или мегаполиса, — поэтому в качестве одного из предложений сегодняшней статьи мы призываем, чтобы у каждого ребёнка в Англии был шанс уехать и провести ночь под звёздами», — пишет автор доклада.

Гловер также призывает сохранить природу для потомков: «Если зов кулика, водоворот летучих мышей в сумерках или наблюдение за белкой может стать всего лишь красивой легендой для будущих поколений, значит, нам необходимы радикальные перемены сейчас. Природа переживает кризис, и такие вещи, как поголовье птиц или число насекомых, стремительно сокращаются». Для него основное послание доклада состоит в том, что мы «можем сделать нашу страну более счастливой, здоровой, зелёной, прекрасной и открытой для всех».

Издание отмечает, что статья была опубликована ровно через 70 лет после указа парламента, который предписывал создать первые национальные парки в Великобритании. На это правительство вдохновил доклад 1947 года сэра Артура Хобхауза, который назвал парки «подарком для отдыха вернувшихся со Второй мировой войны британцев и британок».

Новый доклад рекомендует организовать тысячу лесничеств, которые помогут заинтересовать школы и местное население в прогулках по сельской местности. Также необходимо пересмотреть финансирование парков, чтобы исправить десятилетия запустения. Кроме того, работа Гловера поддерживает создание нового Национального парка в Чилтерне и нового Национального леса, куда войдёт Шервудский лес, чтобы увеличить количество деревьев и противостоять изменению климата. Наконец, рекомендовано провести новые долгосрочные программы для привлечения в деревни темнокожих, азиатских и этнических меньшинств, а также улучшения системы навигации.

Министр окружающей среды Великобритании Тереза Вильерс согласилась с «амбициозным духом» доклада, который соответствует 25-летнему плану по защите природы, а также обещала, что её ведомство «внимательно рассмотрит» предложенные в докладе рекомендации. «Такие пейзажи — это драгоценности в короне нашей сельской местности, которые также являются краеугольным камнем нашего сельского хозяйства, — цитирует The Daily Telegraph слова министра. — Мы берём на себя обязательство обеспечить их процветание в качестве природного рая и туристических мест, куда в сельской местности приходят за вдохновением, приключениями или отдыхом».