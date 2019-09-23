Daily Mail: «Возвращайся в Россию!» — английский фермер не поделил дорогу с потомком Романовых

В британском графстве Суссекс князь Ростислав Романов, родственник последнего российского царя, не поладил с местным фермером. Последнему не понравилось, что правнучатый племянник Николая II решил замостить старинную грунтовую дорогу, и он начал всячески изводить князя, в том числе призывал его вернуться на историческую Родину, сообщает Daily Mail.

Его монаршим предкам пришлось столкнуться с экономическим крахом и военным поражением, прежде чем их расстреляли большевики. Но сегодня у князя Ростислава Романова — правнучатого племянника последнего российского царя — «более галантные проблемы», пишет Daily Mail.

По словам издания, 34-летний потомок Николая II, живущий за городом в британском графстве Суссекс, не поладил с местным фермером Эндрю Данлопом. Последний оказался не доволен тем, что князь планирует замостить многовековую грунтовую дорогу.

Данлопа, семья которого в течение многих поколений занималась сельским хозяйством в поселении Петт на востоке Суссекса, обвинили в том, что он всячески изводил Романова. Согласно документам, поданным в Высокий суд, фермер якобы называл князя «разрушителем окружающего пространства», «самым презираемым человеком в деревне» и кричал ему: «Возвращайся в Россию!»

Князь Ростислав, родившийся в США и в настоящий момент занимающийся живописью, утверждает, что нападки Данлопа вынудили его временно покинуть Петт. На прошлой неделе Высокий суд постановил, что фермер, так и не признавший свою вину, должен держаться подальше от князя и его дома, отмечает Daily Mail.

Оба мужчины предъявляют права на тропинку, которая проходит между их участками. Романов хотел отремонтировать свой дом и проложить замощённый проезд в северной части развилки, чтобы он мог подъезжать к своему дому на машине. Но Данлоп, профессиональный овцевод, настаивает, что эта дорога является частью его фермы и что князь не должен ездить по ней, поясняет издание.

«Это был самый настоящий кошмар, и в результате всего этого он (Ростислав. — ИноТВ) оказался на грани срыва, — заявила в интервью Daily Mail мать князя Тиа Романова. — Не то чтобы он просил построить автостраду. Всё, чего он хочет, — небольшая подъездная дорога, которая позволила бы ему добираться до дома на машине».

По некоторым данным, Данлоп установил ворота, чтобы блокировать проезд по тропинке. Но суд постановил, чтобы он убрал это ограждение. Кроме того, фермера обвиняют в том, что он не давал строителям добраться до дома Романова.

Прабабушкой князя Ростислава была великая княгиня Ксения, сестра Николая II. Последний царь правил Россией с 1894 года до февральской революции 1917-го, которая лишила его престола. Спустя год он был арестован и вместе со своей семьёй казнён большевиками, напоминает Daily Mail.