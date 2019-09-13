Süddeutsche Zeitung: фон дер Ляйен раскритиковали за защиту европейских ценностей

Ещё не вступившая в должность главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже угодила в щекотливую ситуацию, предложив создать пост заместителя председателя «по защите европейского образа жизни», пишет Süddeutsche Zeitung. Многие увидели в этой формулировке приверженность политике правых и противопоставление с гостеприимством в отношении мигрантов. Среди критиков, призвавших к изменению названия должности, оказался и действующий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Название нового министерского портфеля, предложенного Урсулой фон дер Ляйен как будущим председателем Еврокомиссии, вызвало неудовольствие европейских парламентариев и неправительственных организаций, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung.

Фон дер Ляйен считает необходимым создать пост заместителя председателя Еврокомиссии «по защите европейского образа жизни», и Маргаритису Схинасу предстоит соответствующим образом проводить в ЕС миграционную политику и решать вопросы по беженцам. С точки зрения многих критиков, новая должность производит впечатление слишком явно выраженной приверженности правой позиции.

Уходящий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер тоже не удержался от критики. «Мне не нравится подача, при которой европейский образ жизни противопоставляется миграции. Уважение к людям, которые прибывают издалека, — это часть европейского образа жизни», — подчеркнул Юнкер в телевизионном интервью. Тем самым он высказал свою позицию относительно неудачного выбора названия для новой европейской должности, которую хочет ввести его преемница на посту председателя Еврокомиссии.

Как сообщается в статье, на этой неделе Урсула фон дер Ляйен представила 26 своих еврокомиссаров и их портфолио. Новая команда должна приступить к работе с 1 ноября, как только она получит одобрение Европарламента. Задача заместителя председателя Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса состоит в том, чтобы «защищать европейский образ жизни», причём фон дер Ляйен только после соответствующего вопроса пояснила, что наряду с культурой, безопасностью и образованием Схинас также будет координировать вопросы миграции и приёма беженцев. При этом миграционной политикой во всех подробностях занимается шведка Илва Йоханссон.

С точки зрения многих критиков, в результате создаётся впечатление, что фон дер Ляйен считает необходимой более жёсткую миграционную политику для сохранения европейских ценностей. Подобные заявления обычно звучат из политических кругов правого толка, отмечает издание.

По версии Süddeutsche Zeitung, это щекотливая тема, потому что страны ЕС никак не могут прийти к единому мнению по поводу того, как нужно распределять беженцев, прибывающих со стороны Африки или Турции через Средиземное или Эгейское море. После смены правительства в Италии появилось немного больше надежды на решение этого вопроса. 23 сентября министры внутренних дел Германии, Франции, Финляндии и Италии соберутся на Мальте для обсуждения возможного урегулирования в данной сфере.

Теперь отделение Еврокомиссии по связям с общественностью вынуждено отвечать на критику со стороны СМИ, неправительственных организаций и Европарламента, потому что главы фракций социал-демократов, зелёных, левых и либеральной группы Renew требуют переименования новой должности. Ведомство в ответ возражает, что глава из основных политических директив носила такое же название ещё в июле. Кроме того, там написано и о том, что фон дер Ляйен стремится к «союзу равенства и многообразия».

Личный пресс-секретарь новой главы Еврокомиссии пояснил, что все аргументы будут приняты во внимание, но быстрого решения ждать точно не следует. В четверг фон дер Ляйен впервые встречалась с новой командой для знакомства, но протесты критиков омрачили первое впечатление, пишет немецкая газета.

В письменном приглашении на должность, направленном Урсулой фон дер Ляйен Схинасу, есть фразы, подпитывающие недовольство, утверждает автор статьи. Там сказано, к примеру, что ЕС должен рассеять «законные страхи и беспокойство», возникающие у граждан в связи с нелегальной иммиграцией.

Как отмечает издание, Схинас — профессионал в сфере коммуникации и связей с общественностью: до этого он 4,5 года был личным пресс-секретарём Юнкера. Молчание Схинаса в Twitter по поводу спорной формулировки в названии должности не осталось незамеченным. В начале октября он должен будет выступить на слушании в Европарламенте, как и все назначенные комиссары. Многое указывает на то, что название должности будет изменено ещё до того, как фон дер Ляйен отправится в Страсбург в следующий четверг, чтобы объяснить свои мотивы главам критикующих её фракций.

Юнкер, который пока возглавляет Еврокомиссию, высказался в интервью в защиту Схинаса: «Я хорошо знаю Маргаритиса. Это название не соответствует его собственным ценностям, и я думаю, что его придётся изменить».

Сама Урсула фон дер Ляйен вечером опубликовала в Twitter текст второго параграфа Лиссабонского договора, в котором зафиксированы ценности, лежащие в основе ЕС, — такие как уважение человеческого достоинства, свобода, демократия, равенство и правовая государственность, заключает Süddeutsche Zeitung.