Bild: бундесвер простился с бывшим министром обороны под звуки «Ветра перемен»

На торжественной церемонии прощания с бывшим министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен немецкие солдаты сыграли ей композицию группы Scorpions «Ветер перемен», сообщает Bild. Песня очень уместна, ведь политика ожидают большие перемены: из столицы Германии она переезжает в Брюссель, чтобы возглавить Еврокомиссию.

Вечером в четверг на торжественной церемонии прощания с Урсулой фон дер Ляйен в открытом дворе исторического здания «Бендлерблок» ей сыграли «Ветер перемен». Как раз они и ожидают политика от партии ХДС. Бывший министр обороны Германии переезжает из столицы Германии в Брюссель, где она первого ноября вступит в должность главы Еврокомиссии.

В июле во время выборов в Европейском парламенте незначительное большинство проголосовало за фон дер Ляйен. В результате она станет первой женщиной во главе Европейской комиссии. Фон дер Ляйен покинула пост министра обороны Германии в середине июля, пробыв на нём шесть лет.

Её сменила председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Прощание перед отбоем — это самая торжественная церемония в бундесвере, на которой прощаются с покидающими свой пост президентом Германии, канцлером и министром обороны. На вечернем мероприятии, прошедшем в четверг, присутствовала и канцлер Германии Ангела Меркель.

Дата выхода в эфир 16 августа 2019 года.