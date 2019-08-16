Bild: бундесвер простился с бывшим министром обороны под звуки «Ветра перемен»

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Guardian: американская исключительность по Трампу — США примут лишь тех мигрантов, кто сможет себя обеспечить Guardian
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Экс-глава МИД Польши: если армия США уйдёт, Германия потеряет чувство безопасности wPolityce.pl
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«Рашка нам не братья»: украинцы ответили «футболисту-предателю» Ракицкому на его пост о России Апостроф
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«Надёжный, твёрдый и готовый ко всему» — обозреватель Hill объяснил, каким должен быть новый посол США в России Hill
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В годовщину строительства Берлинской стены канал Welt напомнил: она всё ещё остаётся у многих в умах Welt (TV)
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L’express: «ходите в туалет через день» — президент Бразилии нашёл решение экологических проблем L'Express
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FAZ: НАТО собирается устрашать Россию, не вступая в гонку вооружений Frankfurter Allgemeine
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Медведчук заявил о поддержке украинцами переговоров Зеленского и Путина
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что большинство украинцев поддерживают прямые переговоры между лидерами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
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Суд арестовал подозреваемого в стрельбе в Котельниках
Мужчина, подозреваемый в стрельбе в продуктовом магазине в городе Котельники Московской области, арестован по решению суда. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью.
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СМИ: «Барселона» за два дня завершит сделку по Неймару, если он публично попросится в команду
Каталонская «Барселона» готова в сжатые сроки совершить трансфер Неймара из французского «Пари Сен-Жермен», при условии что бразильский форвард публично выразит желание вернуться в клуб.
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В Кузбассе шахтёров выводят на поверхность из-за землетрясения
Из шахты «Таштагольская» в Кемеровской области после небольшого землетрясения выводят на поверхность более 160 шахтёров.
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На основе данных московской лаборатории отстранены ещё семеро российских тяжелоатлетов
Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила ещё семерых российских штангистов на основе данных Московской антидопинговой лаборатории.
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Экипаж A321 пригласили посмотреть на запуск ракеты с Байконура
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригласил членов экипажа самолёта A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, посетить космодром Байконур во время запуска ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-15».
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В украинских Прилуках произошли беспорядки у здания избиркома
В украинском городе Прилуки Черниговской области возле здания окружной избирательной комиссии 210-го округа неизвестные бросили дымовую шашку и предприняли попытку получить доступ к бюллетеням. Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на СМИ.
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Бывший тренер сборной Нигерии по футболу пожизненно дисквалифицирован за взяточничество
Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, бывшего главного тренера сборной Нигерии Самсона Сиасиа.
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В ЛНР заявили о минировании ВСУ территорий у линии соприкосновения
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что украинские силовики «активизировали хаотичное минирование территорий» у линии соприкосновения в Донбассе.
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«Уральские авиалинии» не будут покупать самолёт взамен аварийного А321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» не планирует приобретать новый самолёт взамен повреждённого при аварийной посадке A321 в Московской области.
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СК возбудил дело по факту отравления жителей Ульяновской области
В Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту отравления семерых жителей региона, двое из которых впоследствии скончались. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
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В посольстве в Камеруне назвали предположительных захватчиков россиян
Пресс-атташе российской дипмиссии в Камеруне Гарегин Мартиросян заявил в эфире телеканала «Россия 24», что, предположительно, россиян с грузового судна Marmalaita захватили нигерийские пираты.
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СК оценит работу ответственных за орнитологическую обстановку после ЧП с А321
Следственный комитет оценит работу служб, ответственных за орнитологическую обстановку около подмосковного аэропорта Жуковский, рядом с которым экстренно сел самолёт Airbus А321.
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В Ленобласти возбудили дело из-за гибели двух человек при обрушении
Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек в результате обрушения стены здания в ходе демонтажа на промышленной площадке в Ленинградской области. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по области.
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Стали известны сроки восстановления Азара после травмы
Футболист мадридского «Реала» Эден Азар пропустит из-за травмы бедра три-четыре недели.
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Иран представит аналог С-300
Иран завершил работу над созданием зенитно-ракетного комплекса «Бавар-373», который является аналогом российского С-300, и готов презентовать его на следующей неделе.
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Чалов рассказал о настрое игроков ЦСКА перед матчем со «Спартаком»
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о состоянии своего здоровья и настрое команды перед матчем шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
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Путин обсудит с Макроном сотрудничество России и ЕС
Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал темы запланированных на 19 августа переговоров президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном.
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Морозов выиграл второе золото за день на этапе КМ по плаванию в Сингапуре
Российский пловец Владимир Морозов одержал победу на дистанции 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира в Сингапуре.
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Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа «Уральских авиалиний»
Все матчи шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с аплодисментов в честь экипажа самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Московской области.
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СК возбудил дело из-за отравления жителей Ульяновской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления семи человек в Ульяновской области и гибели впоследствии двоих из них. Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.
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Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
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Пустовойтова рассказала о «заряженных» Савиным на удачу тапках
Российская женщина-арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала о том, как известный видеоблогер Евгений Савин «зарядил» её тапки на удачу.
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Пустовойтова: перед матчем присаживаюсь «на дорожку»
Российская женщина-арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала, какие ритуалы соблюдает перед работой на футбольных матчах.
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«Северный поток — 2» построили на 73,6%
Газопровод «Северный поток — 2» построен уже на 73,6%. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение компании «Газпром».
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Вдова Дадашева: Макгирт не выразил соболезнования в связи со смертью супруга
Елизавета Апушкина, вдова погибшего российского боксёра Максима Дадашева, рассказала, что бывший наставник спортсмена Бадди Макгирт не выразил ей соболезнования в связи со смертью супруга.
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Умерла принцесса Мария Кристина Нидерландская
Умерла принцесса Мария Кристина Нидерландская. Она скончалась в возрасте 72 лет. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
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СМИ: «Динамо» проявляет интерес к футболисту «Порту»
Московское «Динамо» заинтересовано в трансфере форварда португальского «Порту» Тикиньо Соареса.
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В Подмосковье проверили мусорные объекты у Жуковского после ЧП с А321
Сотрудники Росприроднадзора и Министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский, где утром 15 августа совершил аварийную посадку самолёт А321. Об этом сообщает телеканал «360».
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МИД КНР сообщил о непрерывных контактах Трампа и Си Цзиньпина
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп продолжают поддерживать друг с другом непрерывные контакты.
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Тренер Дадашева: вплоть до 10 раунда не было причин останавливать бой
Антон Кадушин, тренер скончавшегося в США российского боксёра Максима Дадашева, выразил мнение, что на протяжении большей части схватки у наставника спортсмена Бадди Макгирта не было весомых причин выбросить полотенце.
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СМИ: Прохоров продал клуб НБА «Бруклин»
Российский бизнесмен Михаил Прохоров осуществил продажу клуба национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» китайцу Джозефу Цаю.
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Ушаков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Ниинистё
Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что в ходе предстоящих переговоров лидеры России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё обсудят Арктику и полёты над Балтикой. Об этом информирует РИА Новости.
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Вдова Дадашева рассказала, как продвигается расследование обстоятельств смерти боксёра
Вдова погибшего в США российского боксёра Максима Дадашева Елизавета Апушкина рассказала, как продвигается расследование обстоятельств его смерти.
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Россия пригласила Джонсона и Ким Чен Ына на празднование Победы
Россия направила приглашения на празднование 75-й годовщины Победы северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну и премьеру Великобритании Борису Джонсону. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
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После захвата пиратами судна с россиянами создали оперативную группу
В связи с захватом пиратами в Камеруне восьми членов экипажа судна, в том числе трёх россиян, создана оперативная группа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление компании-судовладельца MarConsult Schiffahrt.
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Захарова прокомментировала слова Болтона о «краже технологий» Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона о том, что российская сторона «крадёт технологии для разработки гиперзвукового оружия» у США.
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Азар рискует пропустить матч первого тура чемпионата Испании
Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар получил травму на тренировке в ходе подготовки к матчу первого тура чемпионата Испании по футболу с «Сельтой».
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СМИ: Футболист «Алавеса» арестован по обвинению в домашнем насилии
Защитник испанского футбольного клуба «Алавес» Оливье Вердон задержан по обвинению в домашнем насилии.
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МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Министерство иностранных дел Гренландии отреагировало на идею президента США Дональда Трампа купить принадлежащую Дании автономную территорию.
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Россиянка Симонова завоевала бронзу на этапе КМ по плаванию в Сингапуре
Российская пловчиха Виталина Симонова показала третье время в заплыве на дистанции 100 м брассом на этапе Кубка мира в Сингапуре.
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Росстат сообщил об увеличении долга по зарплате в России на 7,1%
По данным Росстата, суммарная задолженность по зарплате в России в течение июля выросла на 182,9 млн рублей, или на 7,1%. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики.
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В Госдуме прокомментировали предложение Минтруда повысить МРОТ
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT подготовленный Министерством труда России законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей с 1 января 2020 года.
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Шюррле прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы
Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле высказался о победе над швейцарским «Туном» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы по футболу.
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Пустовойтова высказалась о судейских скандалах в РПЛ
Арбитр Анастасия Пустовойтова высказала своё мнение об участившихся скандалах в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Пустовойтова: за VAR будущее
Женщина-арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала, как относится к внедрению в футболе системы видеопомощи арбитрам (VAR).
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Морозов завоевал золото в заплыве на 50 м на спине на этапе КМ в Сингапуре
Российский пловец Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 м на спине на этапе Кубка мира в Сингапуре.
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Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
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Экс-владелец ФК «Кубань» приговорён к девяти годам лишения свободы
Бывший владелец краснодарского футбольного клуба «Кубань» и генеральный директор украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олег Мкртчан приговорён к девяти годам лишения свободы за мошенничество.
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В Дании раскритиковали идею продажи Гренландии США
Датские парламентарии негативно отреагировали на появившееся в СМИ сообщение о желании президента США Дональда Трампа купить крупнейший остров мира, который принадлежит Дании, — Гренландию.