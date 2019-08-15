Die Zeit: Варшава поддержала «план США по устрашению России»

Глава польского МИД Яцек Чапутович поддержал «план США по устрашению России», пишет Die Zeit. Речь идёт о возможной переброске американских войск из Германии в Польшу. «России придётся дважды подумать, перед тем как применить силу», — заявил министр.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович поддержал «план США по устрашению России», пишет Die Zeit.

Речь идёт о возможной переброске американских войск из Германии в Польшу, уточняет немецкое издание.

«Присутствие американских войск в Польше играет очень важную устрашающую роль», — заявил Чапутович в интервью Deutsche Presse Agentur.

По словам главы польского внешнеполитического ведомства, Польша серьёзно обеспокоена своей безопасностью.

«Мы должны быть готовы к тому, что Российская Федерация продолжит нарушать международное право и проводить агрессивную политику, — призвал польский министр. — России придётся дважды подумать, перед тем как применить силу, когда у нее перед глазами международные войска — особенно американские».

Своё же намерение перебросить американские войска из Германии в Польшу президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объяснил нежеланием Берлина тратить на оборону 2% ВВП, уточняет Die Zeit.

«Это просто оскорбительно — налогоплательщики в США продолжают платить за 50 тысяч американских солдат в Германии, а немцы всё равно пускают прибыль от торговли на внутренние нужды», — раскритиковал, в свою очередь, правительство канцлера Ангелы Меркель посол Соединённых Штатов в Берлине Ричард Гренелл.

Американцы попросту не считают присутствие войск США на территории Германии «хорошей инвестицией», выразил уверенность министр иностранных дел Польши в интервью Deutsche Presse Agentur.

«По мнению американской общественности, помощь в обеспечении безопасности Германии недостаточно обоснована», — пояснил глава польский дипломатии.