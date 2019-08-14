Welt: Германия превращается в экономического аутсайдера Европы

ВВП Германии снижается, пишет Die Welt. Особенно пострадали немецкая промышленность и экспорт, затронутый последствиями американо-китайской торговой войны и брексита. Согласно прогнозам, вероятность рецессии немецкой экономики составляет 43%.

Германия вновь может получить статус «европейского больного», пишет Die Welt. Во втором квартале 2019 года экономика ФРГ просела на 0,1%: если такая тенденция продлится и дальше, Германию ждёт первая за шесть лет рецессия.

Таким образом, ФРГ превращается в одного из «аутсайдеров» Еврозоны, общий ВВП которой за тот же период несколько подрос. Экономика Франции выросла на 0,2%, Испании — на 0,5%. Прирост ВВП наблюдался и у Нидерландов, экономическая структура которых схожа с немецкой.

Как сообщает издание, в спаде немецкой экономики в первую очередь повинна промышленность: производительность в этой важной сфере снизилась на 2%. Кроме того, экспорт немецких товаров упал на 8% — основными причинами снижения являются торговая война США с Китаем, экономические трудности вокруг брексита и общий глобальный спад в экономике. Очевидно, что Германии уже не хватает внутреннего рынка для противоборства внешнему шоку. Более того, существуют опасения, что плохое состояние промышленности перекинется на всю экономику в целом.

Если экономика ФРГ и правда скатится в рецессию, то по причине как глобальных, так и внутренних, структурных проблем, отмечает Die Welt. К примеру, одна из важнейших немецких экспортных отраслей — автопром — испытывает проблемы из-за низкого спроса со стороны Китая и из-за перехода на электромобили.

Согласно данным немецкого института макроэкономики (IMK), вероятность рецессии для Германии сейчас составляет 43%. Экономические проблемы вызвали всплеск активности у немецких политиков: министр труда ФРГ Хубертус Хайль анонсировал специальный комплекс мер для рынка труда, на случай если в стране начнётся экономический кризис. Что касается Ангелы Меркель, то она заявила, что следит за положением дел в экономике и собирается реагировать в соответствии с развитием ситуации, а также добавила, что пока не видит оснований для особых мер. Как отмечает издание, после публикации последних экономических данных оценка канцлера может стать неактуальной.