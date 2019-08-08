Bild: каждая вторая школа в Германии испытывает нехватку учителей

В немецких школах недостаёт около 55 тыс. учителей, сообщает Bild, ссылаясь на данные, предоставленные немецким объединением учителей. Издание пишет, что причинами нехватки кадров являются долгое и трудное педагогическое образование в Германии, а также увеличившееся количество детей школьного возраста.

Председатель немецкого объединения учителей Хайнц-Петер Мидингер заявил об ухудшившемся положении немецких школ, сообщает Bild. Согласно оценкам объединения, в образовательных учреждениях не хватает 15 тыс. учителей, а ещё 40 тыс. учителей не обладают должной квалификацией.

Отмечается, что проблема нехватки школьного персонала особенно актуальна для начальных школ и техникумов: кроме того, она более остра в восточной части ФРГ. «В Германии 40 тысяч школ, и почти в каждой второй недостаёт учителей», — рассказал Мидингер.

Впрочем, министр образования федеральной земли Гессен Александр Лорц заявил, что ситуация не настолько плоха и количество недостающих учительских кадров не идёт на тысячи. Он также отметил, что многие вакантные позиции в школах зачастую заполняются непосредственно перед началом учебного года. В ответ в объединении учителей заявили, что предоставленные ими данные точны: кроме того, опрос школьных директоров по всей Германии показал, что ситуация в нынешнем году ухудшилась в сравнении с предыдущим годом.

В чём же заключаются причины нехватки учителей? Как отмечает Bild, обучение в немецких педагогических вузах длится семь лет: не все способны выдержать его до конца и сдать финальные экзамены. Некоторые студенты под конец обучения разочаровываются в профессии. Кроме того, сейчас в Германии растёт количество детей школьного возраста (в том числе и за счёт миграции), в результате чего растёт количество требуемых учителей. В бундестаге партия зелёных обвиняет федеральные земли в том, что они готовят слишком мало кадров для школ.

Быстро решить проблему нехватки учителей можно лишь с помощью «непопулярных» методов, пишет издание: увеличения размеров классов, выделения сразу двух классов на одного учителя, сокращения количества занятий. Кроме того, на вакантные позиции можно набрать студентов, неопытных или пожилых сотрудников.

Тем не менее Мидингер надеется на улучшение ситуации: «Ситуация не будет долго оставаться столь критичной. В последующие два или три года количество кандидатов на учительские должности увеличится».