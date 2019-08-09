Die Welt: «беспошлинный шоппинг» манит русских, китайцев и арабов в Германию не меньше местных красот

Германия переживает «бум туристического шоппинга», пишет Die Welt. Кёльнский собор, замок Нойшванштайн, Бранденбургские ворота — уже давно туристов в эту европейскую страну заманивают не только немецкие достопримечательности. Как минимум настолько же привлекательными многие гости из-за границы находят торговые центры в крупных городах ФРГ, отмечает издание.

Германия переживает «бум туристического шоппинга», сообщает Die Welt.

Кёльнский собор, замок Нойшванштайн, Бранденбургские ворота — уже давно туристов в Германию заманивают не только немецкие достопримечательности. «Как минимум настолько же привлекательными» многие гости из-за границы находят торговые центры в крупных городах ФРГ, пишет издание.

Так, например, за последние десять лет количество туристов из стран — не членов Европейского союза выросло на целых 75% и достигло 16 млн, уточняет немецкая газета.

Охотно же закупаются в Германии в первую очередь гости из Китая, Российской Федерации и стран Персидского залива, на которых в общей сложности приходится почти две трети покупок, продолжает Die Welt.

«В частности потому, что они могут вернуть при отъезде налог на добавочную стоимость», — поясняет издание.

По данным кёльнского исследовательского института EHI, расходы на «беспошлинный шоппинг» этой группы увеличились более чем в два раза — с €1 млрд до €2,5 млрд.

А тем временем никто уже не удивляется тому, что персонал во многих немецких магазинах владеет китайским, русским и арабским языками, подчёркивает Die Welt.