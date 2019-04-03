Fox News: американцы тратят около $40 млрд на «пьяный шоппинг»

00:14 МЮ в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону» из-за автогола Смоллинга «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вулверхэмптон Уондерерс» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

00:07 В Донбассе погибла пулемётчица Яна Червоная с позывным «Ведьма» В Донбассе погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, известная под позывным «Ведьма». О её гибели в своём Facebook написал украинский лидер Пётр Порошенко.

00:02 Уткин заявил, что ему плеснули в лицо неизвестной жгучей жидксотью Известный комментатор Василий Уткин сообщил о совершённом на него нападении.

23:53 Кнайсль: Британия должна выступить с предложением по брекситу до 9 апреля Глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что власти Великобритании должны выступить с конкретным предложением по брекситу до 9 апреля — за день до внеочередного саммита ЕС.

23:50 «Фулхэм» потерял шансы на сохранение прописки в АПЛ Лондонский «Фулхэм» досрочно потерял шансы на сохранение прописки в Английской премьер-лиге (АПЛ) на следующий сезон.

23:39 Пожар на заводе «Цепрусс» в Калининграде ликвидирован Пожар на площади около 1,2 тыс. кв. м на заброшенном заводе «Цепрусс» в Калининграде ликвидирован, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону Лину Кратюк.

23:38 Бывший игрок ЦСКА может стать генеральным менеджером клуба НБА Бывший защитник московского ЦСКА Траджан Лэнгдон пройдёт собеседования на пост генерального менеджера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс».

23:24 В НАТО обсудят закупку Турцией российских С-400 Главы МИД стран НАТО на встрече в Вашингтоне обсудят закупку Турцией российских систем С-400. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

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23:11 МОК хочет провести церемонию перераспределения медалей Зубкова в течение года Международный олимпийский комитет (МОК) рассчитывает провести церемонию перераспределения золотых олимпийских медалей бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Воеводы, Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло в течение 12 месяцев.

23:08 Названы самые «аварийные» имена водителей Москвы Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные страховой компании «Согласие» передаёт, что наиболее часто попадающих в аварии в столице владельцев транспортных средств зовут Алина и Эдуард.

22:53 Заявки на работу VAR в России будут подаваться на каждый матч индивидуально Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин рассказал об особенностях её использования в российских матчах.

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21:37 Россия заявила о возможных мерах против ЕС из-за квот на импорт стали Россия уведомила Всемирную торговую организацию о возможном ответе на введение Европейским союзом тарифных квот на продукцию из стали, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВТО.

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21:00 Тренер «Авангарда» высказался о поражении от «Салавата Юлаева» Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение своих подопечных от уфимского «Салавата Юлаева» во втором матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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20:44 В Госдуме оценили дело против пограничников на Украине из-за визита Бойко в Россию Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT информацию о том, что на Украине завели дело в отношении сотрудников украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы из-за полёта кандидата в президенты Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Россию.

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20:33 В Киеве прогнозируют ухудшение ситуации в стране из-за Зеленского Первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что в случае прихода к власти шоумена Владимира Зеленского ситуация в стране ухудшится. Об этом он написал в статье для издания «Лига.Бизнес».

20:24 В Калининграде произошёл крупный пожар в промзоне На территории промышленной зоны в Калининграде произошёл пожар площадью 1,8 тыс. кв. метров. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону Лину Кратюк.

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20:16 «Реал» представил планы по реконструкции «Сантьяго Бернабеу» Мадридский футбольный клуб «Реал» представил проект реконструкции домашнего стадиона команды «Сантьяго Бернабеу».

20:14 В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придёт настоящее весеннее тепло Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС рассказал, когда в Москву придёт настоящее весеннее тепло.

20:10 Известный актёр станет лицом программы о российском хоккее Российский телеканал «Матч ТВ» покажет цикл передач о российском хоккее — «Неизведанная хоккейная Россия».

20:08 Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.

20:00 Порошенко призвал проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома» Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что руководящий состав концерна «Укроборонпром» должен пройти проверку на полиграфе.

19:58 Женская сборная России по хоккею проиграла Чехии в контрольном матче Женская сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Чехии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года.

19:50 «Салават Юлаев» одержал первую победу над «Авангардом» в финале Восточной конференции КХЛ Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над омским «Авангардом» в третьем матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

19:48 Россия ознакомила ОЗХО с оценкой инцидента в сирийской Думе Министерство обороны России ознакомило представителя Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) со своими оценками инцидента в сирийском городе Дума, произошедшего в апреле 2018 года.

19:37 Минобороны рассказало о состоянии пострадавших при взрыве в Петербурге В Министерстве обороны России рассказали о состоянии пострадавших в результате взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге.

19:34 РПЛ утвердила технический регламент на три сезона и направила его в РФС Директор по связям с общественностью Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Алексеев сообщил, что лига утвердила регламент чемпионата на три последующих сезона.