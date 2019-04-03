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Fox News: американцы тратят около $40 млрд на «пьяный шоппинг»

Материал представлен в переводе ИноТВ
В США появилась новая категория потребителей — люди, совершающие спонтанные покупки под действием алкоголя, передаёт Fox News. Согласно исследованию, среднестатистический американец тратит на «пьяный шоппинг» в среднем $736.

Сначала мы ходим по барам, а потом совершаем покупки в пьяном виде. Новое исследование установило, что в прошлом году американцы потратили почти 40 миллиардов долларов на спонтанные покупки по пьяни. 40 миллиардов!

Как сообщает финансовый интернет-сайт finder.com — никогда о нём не слышал! — такими темпами пьяный шоппинг в 2019 году составит в среднем 736 баксов на человека. В 2018 году этот показатель составлял примерно 447 долларов, а в 2017-м — вполовину меньше! Наверное, это значит, что он растёт, если верить этой маленькой диаграмме. Милая диаграмма!

56 процентов пьяных покупателей — мужчины, 44 процента — женщины. Миллениалы тратят более тысячи «пьяных» баксов в год. То есть в два с лишним раза больше, чем представители послевоенного поколения и поколения X. Чаще всего в пьяном виде покупают еду, обувь, одежду и оружие… Нет, на самом деле сигареты.

Итак, у нас есть новая категория потребителей, которые пьют дома и совершают покупки. Может быть, нужно создать специальный телеканал для пьяного шоппинга?

Дата выхода в эфир 30 марта 2019 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Fox News США Северная Америка
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