Fox News: американцы тратят около $40 млрд на «пьяный шоппинг»

В США появилась новая категория потребителей — люди, совершающие спонтанные покупки под действием алкоголя, передаёт Fox News. Согласно исследованию, среднестатистический американец тратит на «пьяный шоппинг» в среднем $736.
Сначала мы ходим по барам, а потом совершаем покупки в пьяном виде. Новое исследование установило, что в прошлом году американцы потратили почти 40 миллиардов долларов на спонтанные покупки по пьяни. 40 миллиардов!
Как сообщает финансовый интернет-сайт finder.com — никогда о нём не слышал! — такими темпами пьяный шоппинг в 2019 году составит в среднем 736 баксов на человека. В 2018 году этот показатель составлял примерно 447 долларов, а в 2017-м — вполовину меньше! Наверное, это значит, что он растёт, если верить этой маленькой диаграмме. Милая диаграмма!
56 процентов пьяных покупателей — мужчины, 44 процента — женщины. Миллениалы тратят более тысячи «пьяных» баксов в год. То есть в два с лишним раза больше, чем представители послевоенного поколения и поколения X. Чаще всего в пьяном виде покупают еду, обувь, одежду и оружие… Нет, на самом деле сигареты.
Итак, у нас есть новая категория потребителей, которые пьют дома и совершают покупки. Может быть, нужно создать специальный телеканал для пьяного шоппинга?
Международный олимпийский комитет (МОК) рассчитывает провести церемонию перераспределения золотых олимпийских медалей бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Воеводы, Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло в течение 12 месяцев.
Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные страховой компании «Согласие» передаёт, что наиболее часто попадающих в аварии в столице владельцев транспортных средств зовут Алина и Эдуард.
Заместитель начальника столичного метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова в беседе с ТАСС рассказала о выпуске ограниченной партии жетонов с функционалом транспортной карты «Тройка».
Прокуратура Парижа начала расследование в отношении бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патриса Эвра, которого подозревают в оскорблениях в адрес французского клуба «Пари Сен-Жермен» на почве гомофобии.
Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цульгин прокомментировал победу своей команды над омским «Авангардом» во втором матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение своих подопечных от уфимского «Салавата Юлаева» во втором матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT информацию о том, что на Украине завели дело в отношении сотрудников украинских Госпогранслужбы и Госавиаслужбы из-за полёта кандидата в президенты Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Россию.
Один из кандидатов на пост президента Украины Юрий Бойко на своей странице в социальной сети Facebook выразил мнение, что его партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» укрепила позиции во всех регионах страны.
За позднее выявление у ребёнка рака щитовидной железы во второй стадии с метастазами Борзинский городской суд Забайкальского края взыскал с ГУЗ «Борзинская ЦРБ» в пользу супругов Ольги и Сергея Машуковых 200 тыс. рублей, а в пользу их дочери — 900 тыс. рублей моральной компенсации.