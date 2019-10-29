Bloomberg: разобщённый Евросоюз оказался между США и Китаем, как между молотом и наковальней

Европейскому союзу следует придерживаться более «гибкой» и единодушной позиции во внешней политике, для того чтобы не оказаться зажатыми между такими крупными конкурентами, как Китай и США, пишет журналист Андреас Клют в статье для Bloomberg. Это представляет вызов для председательства Урсулы фон дер Ляйен в Еврокомиссии.

По признанию Урсулы фон дер Ляйен, Еврокомиссия под её председательством возьмёт на себя «геополитическую» роль. И это прилагательное как нельзя лучше отражает беспокойство ЕС, пишет журналист Андреас Клют в статье для Bloomberg.



Так, во всё более биполярном мире ЕС рискует оказаться зажатым между двумя соперниками: США и Китаем.



Несмотря на то что Соединённые Штаты должны быть союзником ЕС, президент Дональд Трамп в сфере торговли воспринимает Брюссель скорее в качестве конкурента. Более того, по мнению Клюта, Трамп презирает многосторонний подход, которым руководствуются в ЕС.



При этом оставшись без поддержки США, европейские страны почувствовали себя «уязвимыми и растерянными».



В свою очередь, Китай является враждебным по отношению к Европе государством, так как представляет «авторитарную альтернативу либеральной демократии». Долгое время в ЕС предпочитали рассматривать страну в качестве крупного экспортного рынка, однако ситуация меняется по мере того, как Китай начинает проводить всё более националистическую политику.



Китайские компании активно скупают европейские фирмы, занимающиеся разработкой передовых технологий. При помощи инициативы «Один пояс — один путь» Пекин стремится превратить целый ряд европейских стран в своих «дипломатических вассалов». Кроме того, Китай организовал диалог с государствами Центральной и Восточной Европы в формате «17+1».



И, по мнению Клюта, тактика Китая оказывается весьма успешной. Так, вряд ли можно назвать совпадением то, что Греция и Венгрия пытаются смягчить или заблокировать заявления ЕС относительно территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море и нарушений прав человека. Дело в том, что Китай фактически контролирует греческий Пирейский порт и принимает активное участие в строительстве венгерских инфраструктурных проектов.



Пекин, зная, что у каждой страны в составе ЕС есть право вето, пользуется этим, для того чтобы «разделять и властвовать».



В ЕС опасаются, что торговая война между Китаем и США получит своё дальнейшее развитие, вынудив Брюссель выбирать одну из сторон. Кроме того, беспокойство союза вызывает близость к менее экономически развитым, но более шовинистическим России и Турции.



При этом автор статьи настаивает, что ЕС нужно добиться единодушия всех членов для проведения единой внешней политики. Союз представляет собой сильную торговую «сверхдержаву», так как на рынке выступает единым блоком.



Тем не менее новые правила обработки персональных данных ЕС могут лишить европейские страны возможности догнать США и Китай в области искусственного интеллекта.



Более того, не лучшим вариантом кажется ставка на промышленную политику. Так, она может привести к ослаблению антимонопольных законов ЕС для создания крупных компаний, а значит, в итоге ударит по потребителям.



«Европейскому союзу имеет смысл искать единство там, где он наиболее фрагментирован», — полагает журналист. В частности, ЕС является крупнейшим в мире спонсором проектов в области развития и может противопоставить китайской инициативе «Один пояс — один путь» собственную инвестиционную программу.



Кроме того, при принятии внешнеполитических решений можно отказаться от требования единогласия в пользу простого большинства голосов.



Таким образом, у политической элиты Европы есть поводы для беспокойства относительно геополитики. Несмотря на то что ЕС не может стать «хищником», союзу следует занимать более «гибкую» позицию, пишет Андреас Клют в статье для Bloomberg.