«Исторический враг»: Dagens Nyheter призвала ЕС дать отпор «наступлению» Путина

Несмотря на «триумф» Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию, пишет Dagens Nyheter. При этом, по мнению издания, ЕС должен продемонстрировать особую решимость на Украине — в противном же случае Брюссель покажет, что он может предавать своих друзей с такой же лёгкостью, как Трамп — курдов.

«Искренняя дискуссия» — так генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг охарактеризовал встречу министров обороны, которая состоялась на прошлой неделе. На это можно лишь надеяться: «хребет альянса» — США — только что «дезертировал» из Сирии, принеся своих курдских союзников в жертву Турции. «И в этой драме главным победителем стала Россия Владимира Путина — исторический враг», — пишет Dagens Nyheter.

Европа содрогнулась от ужаса и разозлилась. «Посредством твита я узнал, что США решили вывести свои войска», — раздражённо заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Однако плана Б у европейских членов НАТО в запасе не нашлось. Идея министра обороны Германии об отправке на сирийско-турецкую границу некоего контингента была настолько странной, что все остальные предпочли пропустить её мимо ушей. Кроме того, по той причине, что ЕС зависит от президента Эрдогана, придерживающего поток беженцев в Европу, укоры в адрес Турции звучат довольно вымученно.

Европа изначально оказалась в непростом положении. США с помощью НАТО на протяжении многих десятилетий гарантировали безопасность континента, однако президент Трамп показал себя ненадёжным и непредсказуемым партнёром, который охотно объявляет торговые войны. При этом Европе нужно разбираться и со своим российским соседом, который благодаря Ближнему Востоку стал ещё сильнее.

«Агрессивная риторика» Путина и «постоянные провокации против Запада» начали представлять проблему ещё до «аннексии»* Крыма в 2014 году. Затем Россия «отправила солдат» для разжигания «сепаратистского восстания» на востоке Украины. Малайзийский «Боинг», по мнению шведской газеты, «был сбит российской ракетой».

Перекраивание национальных границ насильственными методами — это преступление против европейского порядка безопасности, сложившегося после окончания Второй мировой войны. После Крыма ЕС и США ввели санкции, которые поспособствовали экономическому кризису в России. «Но Путин остался непреклонен. Теперь же он хвастается триумфом в Сирии, который ему в качестве подарка преподнёс Трамп», — считает Dagens Nyheter.

Украина, несомненно, привлекла к себе внимание Белого дома — однако только в контексте поиска компромата на политических соперников Трампа. «Американские военные поставки превратились из помощи в борьбе против Путина в элемент внутриполитической игры», — сетует издание.

Российский же вопрос раздирает ЕС изнутри. Несмотря на «неустойчивую и коррумпированную» российскую экономику ряд предприятий мечтает о выгодных инвестициях. Некоторые стратеги опасаются, что Путин всё же решится стать «подпевалой» Китая.

Макрон пытался добиться оттепели в отношениях, призывая к диалогу между Россией и Украиной. Итальянцы — как и венгры, греки и немецкие социал-демократы — всегда стремились к неплохим отношениям с Москвой, чего нельзя сказать о Нидерландах и Польше.

«Пока что санкционный фронт держится. По сути, и причин для снижения давления нет. Крым по-прежнему оккупирован. Война на востоке Украины, которая унесла более 13 тысяч жизней, продолжается. Путин не пошёл ни на какие уступки — напротив. На практике он требует, чтобы «самоуправление» в Донбассе закрепилось в качестве формы российского протектората», — пишет газета.

Новые времена чреваты новыми испытаниями для либеральных демократий. Страны ЕС должны держаться вместе и пользоваться своей экономической мощью. Они должны противостоять «авторитарным силам» — как России, так и другим игрокам. Кроме того, они должны как можно быстрее вооружиться в рамках НАТО на тот случай, если в США продолжат выбирать «шарлатанов».

«Перед Путиным на Украине задний ход давать нельзя. В противном случае это покажет, что ЕС может бросить своих друзей с такой же лёгкостью, как и Трамп в Сирии», — подытоживает Dagens Nyheter.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).