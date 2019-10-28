«Исторический враг»: Dagens Nyheter призвала ЕС дать отпор «наступлению» Путина

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Advance: похоже, что русским придётся вечно жалеть о продаже Аляски за бесценок Advance
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В Удмуртии подвели итоги работы судебных приставов с начала года
В Удмуртии подвели итоги работы судебных приставов с начала 2019 года, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по региону.
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Страны Балтии заявили о планах по борьбе с российскими СМИ
Северный совет, в который входят представители парламентов Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, заявил о намерении увеличить финансирование русскоязычных СМИ региона для борьбы с зависимостью от медиаконтента из России.
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СМИ: «Зенит» интересуется защитником «Ромы» Жезусом
Петербургский футбольный клуб «Зенит» рассматривает возможность приобретения защитника итальянской «Ромы» Жуана Жезуса.
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Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro
Компания Apple презентовала беспроводные наушники AirPods Pro в новом дизайне и с функцией активного подавления шума, которые поступят в продажу в России на следующей неделе.
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Сулейманов опроверг слухи о том, что его возраст переписан
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал информацию о том, что его возраст переписан.
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Эксперт рассказал о причинах популярности группы Metallica
Музыкальный критик Александр Волков в беседе с Nation News рассказал о причинах популярности группы Metallica.
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Джонсон пообещал внести в парламент новый законопроект о выборах
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство внесёт в британский парламент новый, краткий законопроект о проведении внеочередных выборов 12 декабря.
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Футболист «Краснодара» Игнатьев ответил на слухи о переходе в «Зенит»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев прокомментировал слухи о том, что летом мог перейти в петербургский футбольный клуб «Зенит».
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Эспер: военные США сохранят контроль над нефтяными полями в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.
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В Крыму объявили штормовое предупреждение
В Крыму объявлено штормовое предупреждение. На неделе в республике прогнозируют резкое изменение погоды. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
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Сулейманов сравнил Месси и Нурмагомедова
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов сравнил нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси и чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
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Парламент Британии отклонил предложение Джонсона о досрочных выборах
Палата общин парламента Великобритании отклонила предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона о проведении внеочередных парламентских выборов 12 декабря.
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В РСТ оценили возможное введение «налога на проживание» в отелях Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева прокомментировала RT возможное появление в Турции в 2020 году «налога на проживание» в отелях.
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Умер американский кинопродюсер Роберт Эванс
Американский продюсер Роберт Эванс, работавший над фильмами «Крёстный отец» и «Китайский квартал», скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на его представителя.
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Голкипер «Краснодара» Сафонов рассказал об интересе со стороны «Фиорентины»
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признался, что к нему проявлял интерес итальянский футбольный клуб «Фиорентина».
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Пентагон пообещал представить доказательства ликвидации аль-Багдади
В Пентагоне пообещали в ближайшее время представить фото- и видеодоказательства ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации США в сирийском Идлибе.
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«Ак Барс» обыграл «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ
Казанский «Ак Барс» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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СКА прервал неудачную серию из пяти поражений подряд в КХЛ
Петербургский СКА в серии буллитов оказался сильнее череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Назаров о гражданстве Малкина: я не променял бы дом в Челябинске на ранчо в США
Бывший российский хоккеист Андрей Назаров, который с 1993 по 2005 год выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), прокомментировал информацию об американском гражданстве нападающего сборной России и «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
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В Совфеде оценили заявление о риске возвращения фашизма на Украину
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о риске возвращения фашизма на Украину.
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Джонсон согласился с решением ЕС перенести брексит до 31 января
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил президенту Евросовета Дональду Туску письмо, в котором подтвердил согласие с решением Евросоюза перенести брексит до 31 января 2020 года.
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Марко вернул Квята в число претендентов на место в Red Bull
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко, заявивший ранее, что в следующем сезоне российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят не является кандидатом в основную команду, опроверг свои же слова.
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Коалиция по борьбе с ИГ проведёт совещание в Вашингтоне 14 ноября
Представители международной коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство»* проведут совещание в Вашингтоне 14 ноября.
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Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, кто заменит Белорукову и Соболеву
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что Юлию Белорукову и Елену Соболеву, которые пропустят сезон из-за беременности, заменят другие талантливые спортсменки.
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В Раде заявили о риске возвращения фашизма на Украину
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в ходе торжеств к годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков отметил, что существует риск того, что в страну вернулся фашизм.
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Трамп назвал Зеленского «президентом России»
Американский президент Дональд Трамп оговорился и назвал украинского коллегу Владимира Зеленского «новым президентом России». На оговорку лидера США обратили внимание пользователи соцсетей.
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Роналду: играл бы только в важных матчах, если бы это зависело от меня
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признался, что если бы у него была возможность, то он бы принимал участие только в важных матчах.
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Эксперт оценил предложение ужесточить наказание за пропаганду наркотиков
Руководитель организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с телеканалом «360» оценил предложение разработать поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
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Эксперт прокомментировала ситуацию вокруг брексита
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН прокомментировала ситуацию вокруг брексита.
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Президент Чили сменил восемь глав министерств
Президент Чили Себастьян Пиньера сменил восемь глав министерств на фоне продолжающихся в течение двух недель акций протестов в стране.
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В Подмосковье выделили 18,9 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Демография»
В Московской области выделили 18,9 млрд рублей на реализацию национального проекта «Демография», сообщает телеканал «360».
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Международный конгресс «История самбо» пройдёт 6—8 ноября в Москве
Международный конгресс «История самбо» пройдёт 6—8 ноября в Национальном исследовательском университете «МЭИ», сообщает интернет-издание argumenti.ru.
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Власти Якутии заключили соглашение с Фондом защиты прав дольщиков
Глава Якутии Айсен Николаев и гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун заключили соглашение, посвящённое софинансированию завершения ряда проблемных домов в регионе. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.
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Диетолог рассказала о самых вредных сочетаниях продуктов
Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о самых вредных сочетаниях продуктов.
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Виртуальной картой «Стрелка» разрешат оплачивать проезд с помощью мобильных устройств в Подмосковье
Пользователи виртуальной транспортной карты «Стрелка» смогут оплачивать проезд на общественном транспорте Московской области с помощью мобильных устройств, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
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СМИ: Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США
Нападающий сборной России по хоккею и «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подтвердил наличие у себя американского гражданства.
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На Южном берегу Крыма временно ограничили рыбалку
На Южном берегу Крыма временно ограничена рыбалка, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по республике.
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В Турции в 2020 году может появиться «налог на проживание» в отелях
В Ассоциации туроператоров России заявили, что в 2020 году в туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который затронет все объекты размещения, в том числе отели.
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Два корабля Каспийской флотилии прибыли в Астраханскую область
Малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг» прибыли в пункт базирования надводных кораблей Каспийской флотилии в Астраханской области, сообщает телеканал «Звезда».
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Выставка «Воронцовы и Италия» откроется 31 октября в Крыму
Выставка «Воронцовы и Италия» откроется 31 октября в Алупкинском музее-заповеднике, сообщает «Крыминформ».
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В Подмосковье рассказали о работе консультативно-правовых пунктов по вопросам призыва в армию
В Московской области рассказали о работе консультативно-правовых пунктов по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу, сообщает телеканал «360».
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В ЕС призвали Москву и Киев подписать транзитное соглашение
Еврокомиссия призывает Россию и Украину к скорейшему заключению контракта по транзиту газа. Об этом, как передаёт ТАСС, на пресс-конференции по итогам консультаций в Брюсселе заявил замглавы ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.
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Роналду рассказал о своей ближайшей цели в карьере
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду назвал свою цель на ближайшие годы в карьере.
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Умер российский художник Николай Касаткин
Российский художник Николай Касаткин, чьи картины хранятся в американском Зиммерли-музее, Третьяковской галерее, Пушкинском музее и других культурных учреждениях, скончался на 88-м году жизни.
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В Госдуме назвали главный вывод из консультаций по газу в Брюсселе
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя RT завершение в Брюсселе трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, отметил, что самый главный вывод заключается в том, что стороны настроены на решение вопроса.
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Законным представителем избитой девочки из Ингушетии стала её мать
Законным представителем семилетней Аиши Ажиговой из Ингушетии, которую, предположительно, избила тётя, вместо ингушского омбудсмена Заремы Чахкиевой стала мать девочки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
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Бывшей российской биатлонистке Аввакумовой отказали в выступлении за Сербию
Президент Союза биатлонистов Сербии Велимир Вукадин заявил, что исполком Международного союза биатлонистов (IBU) отказал бывшей российской биатлонистке Екатерине Аввакумовой в выступлении за сборную Сербии.
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В Киеве заявили о готовности рассмотреть поставки газа из России
Украинская сторона готова рассматривать вопрос о возобновлении прямых поставок российского газа на выгодных для обеих стран условиях.
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Медведев поручил в десять раз увеличить долю экспорта российских судов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в десять раз увеличить объём экспортных поставок кораблей в рамках реализации стратегии развития российского судостроения до 2035 года.
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Фанаты «Фейеноорда» забросали автобус команды стеклом и пиротехникой
Болельщики роттердамского «Фейеноорда» атаковали автобус своей команды после разгромного поражения от амстердамского «Аякса» в матче 11-го тура голландской футбольной Эридивизи.